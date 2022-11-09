https://sputniknews.com.tr/20221109/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-adliyeye-sevk-edildi-1063226857.html
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T10:57+0300
2022-11-09T10:57+0300
2022-11-09T11:04+0300
türkiye
cihan kolivar
ekmek
aptal
hakaret
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063198735_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_218b3d4c86bfc23079ae82a1c15a2af7.jpg
Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211122/teus-genel-sekreteri-kolivar-ekmek-3-4-tl-araliginda-satilmaya-baslanacak-1051018689.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063198735_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec5350e64df7cb99e6487c0950910de9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cihan kolivar, ekmek, aptal, hakaret, dava
cihan kolivar, ekmek, aptal, hakaret, dava
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
10:57 09.11.2022 (güncellendi: 11:04 09.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.
Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.