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SON DAKİKA | Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
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https://sputniknews.com.tr/20221109/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-adliyeye-sevk-edildi-1063226857.html
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
cihan kolivar
ekmek
aptal
hakaret
dava
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Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211122/teus-genel-sekreteri-kolivar-ekmek-3-4-tl-araliginda-satilmaya-baslanacak-1051018689.html
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cihan kolivar, ekmek, aptal, hakaret, dava
cihan kolivar, ekmek, aptal, hakaret, dava

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

10:57 09.11.2022 (güncellendi: 11:04 09.11.2022)
© İHACihan Kolivar
Cihan Kolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.
Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.
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