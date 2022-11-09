https://sputniknews.com.tr/20221109/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-adliyeye-sevk-edildi-1063226857.html

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T10:57+0300

2022-11-09T10:57+0300

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türkiye

cihan kolivar

ekmek

aptal

hakaret

dava

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Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20211122/teus-genel-sekreteri-kolivar-ekmek-3-4-tl-araliginda-satilmaya-baslanacak-1051018689.html

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cihan kolivar, ekmek, aptal, hakaret, dava