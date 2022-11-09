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https://sputniknews.com.tr/20221109/egmden-33-bin-158-personelin-katilimiyla-ulke-capinda-yasadisi-bahis-uygulamasi-1063227948.html
EGM'den 33 bin 158 personelin katılımıyla ülke çapında yasadışı bahis uygulaması
EGM'den 33 bin 158 personelin katılımıyla ülke çapında yasadışı bahis uygulaması
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca ülke genelinde 9.920 ekip, 33.158 personelin... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T11:13+0300
2022-11-09T11:13+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
yasadışı bahis
polis
uygulama
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uygulamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), yasadışı bahis, polis, uygulama
emniyet genel müdürlüğü (egm), yasadışı bahis, polis, uygulama

EGM'den 33 bin 158 personelin katılımıyla ülke çapında yasadışı bahis uygulaması

11:13 09.11.2022
© AAİstanbul'da çok sayıda adrese 'yasa dışı bahis' operasyonu
İstanbul'da çok sayıda adrese 'yasa dışı bahis' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca ülke genelinde 9.920 ekip, 33.158 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uygulamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"12 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 66 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 30 şahıs hakkında ise yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 33 şahıs gözaltına alındı, 341 aranan şahıs yakalandı. Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 16.602 işyeri ile deniz araçları ve 397 dernekte 36 şahıs gözaltına alınırken 345 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 95 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 344 şahıs hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada, 91 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 12 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 38 adet mermi, 12 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi 36.359 adet kaçak sigara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi."
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