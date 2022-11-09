EGM'den 33 bin 158 personelin katılımıyla ülke çapında yasadışı bahis uygulaması

"12 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 66 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 30 şahıs hakkında ise yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 33 şahıs gözaltına alındı, 341 aranan şahıs yakalandı. Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 16.602 işyeri ile deniz araçları ve 397 dernekte 36 şahıs gözaltına alınırken 345 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 95 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 344 şahıs hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada, 91 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 12 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 38 adet mermi, 12 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi 36.359 adet kaçak sigara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi."