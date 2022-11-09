https://sputniknews.com.tr/20221109/egm-baygaralar-olarak-bilinen-suc-cetesine-yonelik-operasyonda-15-kisi-tutuklandi-1063217254.html

EGM: Baygaralar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı

EGM: Baygaralar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana’da faaliyet gösteren ve İstanbul’da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen Baygaralar grubu olarak bilinen suç... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T01:02+0300

2022-11-09T01:02+0300

2022-11-09T01:03+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

türkiye

adana

suç örgütü

baygaralar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1044635132_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e03ac29f3f6e70bb0ee9deae12e58c0d.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin tutuklandığını bildirdi.EGM'nin yazılı açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 17 Eylül'de Ümraniye'de Cenk Çelik'in öldürülmesi olayının şüphelisi Özgür B'nin 19 Eylül'de yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen 'Baygaralar' isimli organize suç örgütüne yönelik 4 Kasım'da Adana'da operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, bir likit esrar, 10 bin 620 dolar ve 42 bin 870 lira ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15'inin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), adana, suç örgütü, baygaralar