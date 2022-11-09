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https://sputniknews.com.tr/20221109/egm-baygaralar-olarak-bilinen-suc-cetesine-yonelik-operasyonda-15-kisi-tutuklandi-1063217254.html
EGM: Baygaralar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı
EGM: Baygaralar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana’da faaliyet gösteren ve İstanbul’da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen Baygaralar grubu olarak bilinen suç... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T01:02+0300
2022-11-09T01:03+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
adana
suç örgütü
baygaralar
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin tutuklandığını bildirdi.EGM'nin yazılı açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 17 Eylül'de Ümraniye'de Cenk Çelik'in öldürülmesi olayının şüphelisi Özgür B'nin 19 Eylül'de yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen 'Baygaralar' isimli organize suç örgütüne yönelik 4 Kasım'da Adana'da operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, bir likit esrar, 10 bin 620 dolar ve 42 bin 870 lira ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15'inin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), adana, suç örgütü, baygaralar
emniyet genel müdürlüğü (egm), adana, suç örgütü, baygaralar

EGM: Baygaralar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı

01:02 09.11.2022 (güncellendi: 01:03 09.11.2022)
© DHAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana’da faaliyet gösteren ve İstanbul’da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen Baygaralar grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon yapıldığını ve 15 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin tutuklandığını bildirdi.
EGM'nin yazılı açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 17 Eylül'de Ümraniye'de Cenk Çelik'in öldürülmesi olayının şüphelisi Özgür B'nin 19 Eylül'de yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen 'Baygaralar' isimli organize suç örgütüne yönelik 4 Kasım'da Adana'da operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, bir likit esrar, 10 bin 620 dolar ve 42 bin 870 lira ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15'inin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.
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