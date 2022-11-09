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Dursun Özbek: PSG isterse Icardi transferi yapılır
Dursun Özbek: PSG isterse Icardi transferi yapılır
Dursun Özbek “PSG isterse ve Galatasaray da uyum içinde olursa Icardi transferi yapılır” dedi 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T18:22+0300
2022-11-09T18:22+0300
spor
dursun özbek
mauro icardi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında kiralanan Mauro Icardi’nin bonservisi ile ilgili “Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” dedi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı, sezon başında kadrolarına kattıkları Icardi ile ilgili konuşarak, “Galatasaray’a maliyeti 750 bin Euro. Takıma hızla uyum sağladı. Kulübün satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray’ın transfer istemesi yeterli değil. Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” ifadelerini kullandı.Teknik direktör Okan Buruk hakkında yapılan yorumlara da değinen Başkan Özbek, “Okan hoca, Galatasaray'a başarılar getirmiş bir futbolcuydu, şimdi de teknik adam olarak başarı için koşturan bir kardeşimiz. Taraftarlarımız, yapılan yorumları süzmesini iyi bilir. Biz gerçekçi yorumlarla ilgileniyoruz, diğerleriyle ilgilenmiyoruz” diye konuştu.
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dursun özbek, mauro icardi
dursun özbek, mauro icardi

Dursun Özbek: PSG isterse Icardi transferi yapılır

18:22 09.11.2022
© AASpor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Dursun Özbek “PSG isterse ve Galatasaray da uyum içinde olursa Icardi transferi yapılır” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında kiralanan Mauro Icardi’nin bonservisi ile ilgili “Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı, sezon başında kadrolarına kattıkları Icardi ile ilgili konuşarak, “Galatasaray’a maliyeti 750 bin Euro. Takıma hızla uyum sağladı. Kulübün satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray’ın transfer istemesi yeterli değil. Karşı tarafın satmak istemesi söz konusu. O günkü ekonomik koşulları ve karşı tarafın istemesi sonucunda Galatasaray ile uyum içinde olursa transfer yapılır” ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Okan Buruk hakkında yapılan yorumlara da değinen Başkan Özbek, “Okan hoca, Galatasaray'a başarılar getirmiş bir futbolcuydu, şimdi de teknik adam olarak başarı için koşturan bir kardeşimiz. Taraftarlarımız, yapılan yorumları süzmesini iyi bilir. Biz gerçekçi yorumlarla ilgileniyoruz, diğerleriyle ilgilenmiyoruz” diye konuştu.
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