Dünyadan Kanlı Ay tutulması manzaraları

© AA ABD’nin New York bölgesinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02’de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti. 3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle 'Kanlı Ay' olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025'den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.