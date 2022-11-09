Dünyadan Kanlı Ay tutulması manzaraları

© AAABD’nin New York bölgesinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02’de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti. 3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle 'Kanlı Ay' olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025'den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.
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© AA
ABD’nin New York bölgesinde, Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, yerel saat ile (EST) bu sabah 03.02’de Dünya'nın gölgesine girmeye başlayarak 'Ay tutulması' olayı gerçekleşti. 3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle 'Kanlı Ay' olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025'den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.
© AFP 2022Melbourne'ün yaklaşık 230 kilometre güneydoğusundaki Fish Creek'te kanlı ay
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© AFP 2022
Melbourne'ün yaklaşık 230 kilometre güneydoğusundaki Fish Creek'te kanlı ay
© AFP 2022San Salvador'daki meydanda 'Dünyanın Kurtarıcısı' anıtının üzerinde görülen tam ay tutulması
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© AFP 2022
San Salvador'daki meydanda 'Dünyanın Kurtarıcısı' anıtının üzerinde görülen tam ay tutulması
© AFP 2022Santiago'da Kanlı Ay tutulması
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© AFP 2022
Santiago'da Kanlı Ay tutulması
© AAABD - New York
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© AA
ABD - New York