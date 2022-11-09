https://sputniknews.com.tr/20221109/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063223864.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dün 18.42 lira seviyesine kadar gerileyen dolar, 9 Kasım 2022 sabahında 18.58 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T09:10+0300

2022-11-09T09:10+0300

2022-11-09T09:14+0300

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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5614 lira, satış fiyatı 18.5719 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 18.67 lira alış fiyatı, 18.73 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 1.007 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının hemen altında, 1696 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1020 lira,Çeyrek altın 1672 lira,Yarım altın 3345 lira,Cumhuriyet altını 6671 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221108/dolar-kuru-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1063178635.html

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