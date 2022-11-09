https://sputniknews.com.tr/20221109/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063223864.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün 18.42 lira seviyesine kadar gerileyen dolar, 9 Kasım 2022 sabahında 18.58 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T09:10+0300
2022-11-09T09:10+0300
2022-11-09T09:14+0300
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5614 lira, satış fiyatı 18.5719 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 18.67 lira alış fiyatı, 18.73 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 1.007 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının hemen altında, 1696 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1020 lira,Çeyrek altın 1672 lira,Yarım altın 3345 lira,Cumhuriyet altını 6671 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/dolar-kuru-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1063178635.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:10 09.11.2022 (güncellendi: 09:14 09.11.2022) Abone ol
Dün 18.42 lira seviyesine kadar gerileyen dolar, 9 Kasım 2022 sabahında 18.58 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5614 lira, satış fiyatı 18.5719 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 18.67 lira alış fiyatı, 18.73 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 1.007 seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının hemen altında, 1696 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6671 liradan el değiştiriyor.