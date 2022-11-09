https://sputniknews.com.tr/20221109/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-edecek-1063236543.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:35+0300
2022-11-09T13:35+0300
2022-11-09T14:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
ak parti
mhp
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, mhp, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, ak parti, mhp, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek
13:35 09.11.2022 (güncellendi: 14:14 09.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek.