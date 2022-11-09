CANLI | Sean Penn aldığı Oscar ödülünü Zelenskiy'e 'ödünç verdi'

Sean Penn aldığı Oscar ödülünü Zelenskiy'e 'ödünç verdi'

Hollywood yıldızı Sean Penn bir kez daha Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nin paylaştığı videoya göre Penn 'büyük dostuna', aldığı Oscar ödülünü ödünç vererek, "Bu senin için… Kazandığında Malibu'ya geri getir. Bir parçamın burada olduğunu bilmek çok daha iyi hissettirecek" ifadelerini kullandı.

Penn, "Bu sadece sembolik, aptalca bir şey ama bunun burada seninle olduğunu bilirsem, savaş hakkında daha iyi ve daha güçlü hissedeceğim" dedi.

Zelenskiy ise Penn'e 'Ukrayna'nın dünya çapında popülerleşmesine sunduğu önemli katkı' için liyakat nişanı takdim etti.