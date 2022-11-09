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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/canli--sean-penn-aldigi-oscar-odulunu-zelenskiye-odunc-verdi-1063224045.html
CANLI | Sean Penn aldığı Oscar ödülünü Zelenskiy'e 'ödünç verdi'
CANLI | Sean Penn aldığı Oscar ödülünü Zelenskiy'e 'ödünç verdi'
Hollywood yıldızı Sean Penn bir kez daha Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
Hollywood yıldızı Sean Penn bir kez daha Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye

CANLI | Sean Penn aldığı Oscar ödülünü Zelenskiy'e 'ödünç verdi'

09:31 09.11.2022
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Hollywood yıldızı Sean Penn bir kez daha Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:37 09.11.2022
Zelenskiy: Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde tahıl ihracatını artırmaya çalıştıklarını belirtti.
Zelenskiy gece saatlerinde Telegram'dan paylaştığı görüntülü mesajında, dünya genelinde gıda krizi yaşayan ülkelere yardım elini uzatmaya devam edeceklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Tahıl ihracatına kalıcı bir insani bileşeni ekleyeceğiz. Gelişmiş ve en vicdanlı devletlerle birlikte, özellikle gıda krizini yaşayan ülkelere ve halklara yapılan yardımları artıracağız."
09:24 09.11.2022
Sean Penn aldığı Oscar ödülünü Zelenskiy'e 'ödünç verdi'
Hollywood yıldızı Sean Penn bir kez daha Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nin paylaştığı videoya göre Penn 'büyük dostuna', aldığı Oscar ödülünü ödünç vererek, "Bu senin için… Kazandığında Malibu'ya geri getir. Bir parçamın burada olduğunu bilmek çok daha iyi hissettirecek" ifadelerini kullandı.
Penn, "Bu sadece sembolik, aptalca bir şey ama bunun burada seninle olduğunu bilirsem, savaş hakkında daha iyi ve daha güçlü hissedeceğim" dedi.
Zelenskiy ise Penn'e 'Ukrayna'nın dünya çapında popülerleşmesine sunduğu önemli katkı' için liyakat nişanı takdim etti.
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