https://sputniknews.com.tr/20221109/calisma-bakanligi-2023-asgari-ucretini-belirlemek-icin-arastirma-baslatti-1063223766.html
Çalışma Bakanlığı 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlattı
Çalışma Bakanlığı 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T09:01+0300
2022-11-09T09:01+0300
2022-11-09T09:01+0300
ekonomi
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.
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türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
Çalışma Bakanlığı 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlattı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.
2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.
2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.