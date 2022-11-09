https://sputniknews.com.tr/20221109/bursadaki-yanginda-yok-olan-aile-iki-hafta-once-suriyeye-donus-plani-yapiyormus-1063261149.html

Bursa'daki yangında ölen Suriyeli aileyi, mahallenin muhtarı anlattı: Geri dönme planı yapıyorlardı

Bursa'daki yangında ölen Suriyeli aileyi, mahallenin muhtarı anlattı: Geri dönme planı yapıyorlardı

Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T22:01+0300

2022-11-09T22:01+0300

2022-11-09T22:19+0300

akşam postasi

suriyeli mülteciler

bursa

yangın

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4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.Yangında hayatını kaybeden anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.Tabutlardan 4'üne, DNA tespitleri tamamlanamadığı için isimlerinin yerine numaralar yazıldığı görüldü.Bursa’da Suriyeliler’in kaldığı apartmanda sobadan yangın çıkmış, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda yangında yok olan aileyi anlattı: "Oturdukları evin kirası 1500 liradan 2500 liraya çıkınca yangın çıkan bu eve taşınmışlardı. Aile hayat pahalılığından dolayı memleketine dönmek istiyordu. İki hafta önce baba ile konuşurken, 'Türkiye’de yaşam zor, memlekete dönmek istiyorum’ demişti."Aileyi yakından tanıyan muhtar Osman Sakin’in açıklamaları şöyle:‘Baba perişan halde’

bursa

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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suriyeli mülteciler, bursa, yangın