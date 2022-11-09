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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/bursadaki-yanginda-yok-olan-aile-iki-hafta-once-suriyeye-donus-plani-yapiyormus-1063261149.html
Bursa'daki yangında ölen Suriyeli aileyi, mahallenin muhtarı anlattı: Geri dönme planı yapıyorlardı
Bursa'daki yangında ölen Suriyeli aileyi, mahallenin muhtarı anlattı: Geri dönme planı yapıyorlardı
Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T22:01+0300
2022-11-09T22:19+0300
akşam postasi
suriyeli mülteciler
bursa
yangın
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4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.Yangında hayatını kaybeden anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.Tabutlardan 4'üne, DNA tespitleri tamamlanamadığı için isimlerinin yerine numaralar yazıldığı görüldü.Bursa’da Suriyeliler’in kaldığı apartmanda sobadan yangın çıkmış, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda yangında yok olan aileyi anlattı: "Oturdukları evin kirası 1500 liradan 2500 liraya çıkınca yangın çıkan bu eve taşınmışlardı. Aile hayat pahalılığından dolayı memleketine dönmek istiyordu. İki hafta önce baba ile konuşurken, 'Türkiye’de yaşam zor, memlekete dönmek istiyorum’ demişti."Aileyi yakından tanıyan muhtar Osman Sakin’in açıklamaları şöyle:‘Baba perişan halde’
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Atilla Güner
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suriyeli mülteciler, bursa, yangın
suriyeli mülteciler, bursa, yangın

Bursa'daki yangında ölen Suriyeli aileyi, mahallenin muhtarı anlattı: Geri dönme planı yapıyorlardı

22:01 09.11.2022 (güncellendi: 22:19 09.11.2022)
© AABursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri defnedildi
Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri defnedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Bursa'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda, yangında eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem'in, "Türkiye’de yaşam zor, memlekete dönmek istiyorum" dediğini aktardı.
4 katlı binanın 2'nci katında sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu anne Amina (31) ile yaşları 1- 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeni yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi de dumandan etkilendi.

Yangında hayatını kaybeden anne ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.

Tabutlardan 4'üne, DNA tespitleri tamamlanamadığı için isimlerinin yerine numaralar yazıldığı görüldü.

Bursa’da Suriyeliler’in kaldığı apartmanda sobadan yangın çıkmış, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda yangında yok olan aileyi anlattı:

"Oturdukları evin kirası 1500 liradan 2500 liraya çıkınca yangın çıkan bu eve taşınmışlardı. Aile hayat pahalılığından dolayı memleketine dönmek istiyordu. İki hafta önce baba ile konuşurken, 'Türkiye’de yaşam zor, memlekete dönmek istiyorum’ demişti."

Aileyi yakından tanıyan muhtar Osman Sakin’in açıklamaları şöyle:

‘’Aile pandeminden önce Türkiye’ye gelmişti. İlk geldiklerinde bir tek eşyaları bile yoktu. Bir komşu koltuk verdi bir komşu halı verdi derken eşyalarını bu şekilde temin edildiler. Ev ancak böyle kurulabildi. Ailenin durumu yoktu, muhtarlığa gelip yardım istiyorlardı, biz de mahalleli olarak yardım etmeye çalışıyorduk. Oturdukları evin kirası 1500 liradan 2500 liraya çıkınca yangın çıkan bu eve taşınmışlardı. Aile hayat pahalılığından dolayı memleketine dönmek istiyordu. İki hafta önce baba ile konuşurken, 'Türkiye’de yaşam zor, memlekete dönmek istiyorum' demişti."

‘Baba perişan halde’

‘’Ev sobayla ısınıyordu. Baba hurdacı olduğu için satacak eşyalar ararken bulduğu tahta parçalarını evde yakmak için getirirdi. Vefat eden 8 çocuktan 3’ü mahalledeki okula gidiyorlardı. İl göç idaresine kayıtlılardı. Aile, Hilal Kart adı altında çocuk başına ayda 250 lira devletten yardım alıyordu. Baba ile biraz önce konuştum, ‘’ kimsem kalmadı, ölmeyi çok istiyorum’’ dedi.
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