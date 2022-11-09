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SON DAKİKA | Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'
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https://sputniknews.com.tr/20221109/britanyada-kral-charlesa-yumurta-atarak-protesto-bu-ulke-kolelerin-kanlariyla-insa-edildi--1063240962.html
Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'
Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'
Britanya, Kraliçe 2. Elizabeth hayattayken pek aşina olmadığı kraliyet protestolarına Kral Charles döneminde sık sık sahne olmaya başladı. Yorkshire'ı ziyaret... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:45+0300
2022-11-09T14:49+0300
dünya
kral charles
camilla parker bowles
yumurta
saldırı
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York'un ana caddesinde parmaklıklar ardında sıralanan heyecanlı kalabalığın içinden genç bir erkek, önlerinden geçen Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya bir dizi yumurta fırlattı."Bu ülke köleciliğin kanlarıyla inşa edildi" diye bağıran beyaz erkeğin üzerine polis memurları hücum etti. Polis tarafından derdest edilerek yüzüstü yere yatırılan erkeğe ters kelepçe takıldı. İngiliz basını, yerdeki yumurta kabuklarının görüntülerini paylaştı.Protestocuya "Utan" diye bağıran kalabalık, Charles için "Çok Yaşa Kral" diye tezahüratta bulundu.
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kral charles, camilla parker bowles, yumurta, saldırı
kral charles, camilla parker bowles, yumurta, saldırı

Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'

14:45 09.11.2022 (güncellendi: 14:49 09.11.2022)
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Britanya, Kraliçe 2. Elizabeth hayattayken pek aşina olmadığı kraliyet protestolarına Kral Charles döneminde sık sık sahne olmaya başladı. Yorkshire'ı ziyaret eden Kral Charles ile Refakatçi Kraliçe Camilla'ya birkaç yumurta fırlatan bir protestocu gözaltına alındı.
York'un ana caddesinde parmaklıklar ardında sıralanan heyecanlı kalabalığın içinden genç bir erkek, önlerinden geçen Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya bir dizi yumurta fırlattı.
"Bu ülke köleciliğin kanlarıyla inşa edildi" diye bağıran beyaz erkeğin üzerine polis memurları hücum etti. Polis tarafından derdest edilerek yüzüstü yere yatırılan erkeğe ters kelepçe takıldı.
İngiliz basını, yerdeki yumurta kabuklarının görüntülerini paylaştı.
Protestocuya "Utan" diye bağıran kalabalık, Charles için "Çok Yaşa Kral" diye tezahüratta bulundu.
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