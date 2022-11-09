Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'
14:45 09.11.2022 (güncellendi: 14:49 09.11.2022)
Ayrıntılar geliyor
Britanya, Kraliçe 2. Elizabeth hayattayken pek aşina olmadığı kraliyet protestolarına Kral Charles döneminde sık sık sahne olmaya başladı. Yorkshire'ı ziyaret eden Kral Charles ile Refakatçi Kraliçe Camilla'ya birkaç yumurta fırlatan bir protestocu gözaltına alındı.
York'un ana caddesinde parmaklıklar ardında sıralanan heyecanlı kalabalığın içinden genç bir erkek, önlerinden geçen Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya bir dizi yumurta fırlattı.
"Bu ülke köleciliğin kanlarıyla inşa edildi" diye bağıran beyaz erkeğin üzerine polis memurları hücum etti. Polis tarafından derdest edilerek yüzüstü yere yatırılan erkeğe ters kelepçe takıldı.
The lone protester was heard shouting that Britain was 'built on the blood of slavery' before he was bundled to the ground— Daily Mail Online (@MailOnline) November 9, 2022
Read more: https://t.co/jyEFP530UV pic.twitter.com/ugHRQrQAXg
İngiliz basını, yerdeki yumurta kabuklarının görüntülerini paylaştı.
At least three eggs were seen landing near the King— Daily Mail Online (@MailOnline) November 9, 2022
Read more: https://t.co/w8F1uFMOlj pic.twitter.com/IJwflltxRd
Protestocuya "Utan" diye bağıran kalabalık, Charles için "Çok Yaşa Kral" diye tezahüratta bulundu.
Major incident here in York as a lone protestor tries to throw an egg at the king screaming that the country was built on the blood of slavery. He is bundled to the ground. People screaming ‘shame on you’ at him and ‘god save the king’ pic.twitter.com/tRoLjFWuJ4— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 9, 2022