https://sputniknews.com.tr/20221109/britanyada-kral-charlesa-yumurta-atarak-protesto-bu-ulke-kolelerin-kanlariyla-insa-edildi--1063240962.html

Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'

Britanya'da Kral Charles'a yumurta atarak protesto: 'Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi'

Britanya, Kraliçe 2. Elizabeth hayattayken pek aşina olmadığı kraliyet protestolarına Kral Charles döneminde sık sık sahne olmaya başladı. Yorkshire'ı ziyaret... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T14:45+0300

2022-11-09T14:45+0300

2022-11-09T14:49+0300

dünya

kral charles

camilla parker bowles

yumurta

saldırı

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York'un ana caddesinde parmaklıklar ardında sıralanan heyecanlı kalabalığın içinden genç bir erkek, önlerinden geçen Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya bir dizi yumurta fırlattı."Bu ülke köleciliğin kanlarıyla inşa edildi" diye bağıran beyaz erkeğin üzerine polis memurları hücum etti. Polis tarafından derdest edilerek yüzüstü yere yatırılan erkeğe ters kelepçe takıldı. İngiliz basını, yerdeki yumurta kabuklarının görüntülerini paylaştı.Protestocuya "Utan" diye bağıran kalabalık, Charles için "Çok Yaşa Kral" diye tezahüratta bulundu.

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kral charles, camilla parker bowles, yumurta, saldırı