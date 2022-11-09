https://sputniknews.com.tr/20221109/bozdag-cumhur-ittifakinin-anayasa-degisikligini-tek-basina-referanduma-goturmesi-fiilen-imkansiz-1063262432.html

Bozdağ: Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliğini tek başına referanduma götürmesi fiilen imkansız

Bozdağ: Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliğini tek başına referanduma götürmesi fiilen imkansız

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü Anayasa değişikliğini Cumhur İttifakı’nın tek başına referanduma götürmesinin fiilen imkansız olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T22:52+0300

2022-11-09T22:52+0300

2022-11-09T22:54+0300

türkiye

bekir bozdağ

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

anayasa mahkemesi

anayasa mahkemesi (aym)

turgut özal

ak parti

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvenci konusunda yapılan anayasa değişikliği teklifi ve gelinen süreci, aralık ayı başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketi ile infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.DHA'ya konuşan Bakan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu durduk yerde neden bu konuyu gündeme getirdi? Kendi ve sözcülerinin açıklamalarına baktığımızda toplumda bir endişe olduğunu, ‘Acaba CHP güç sahibi olursa; Türkiye’de başörtüsü konusundaki kazanılmış haklar ve gelinen noktada bir dönüş olur mu?' bu endişeyi belli ki CHP’liler arazide gördüler. Bu endişeye bir karşılık olarak, ‘biz gelirsek bunlar olmayacak’ mesajını vermek ve siyasi bir hesapla bunu yaptığı görülüyor" dedi. Bozdağ, bu teklifin verilişini sağlayan bir başka şeyin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu, yeni sistemde iktidar olmak için yüzde 50+1 gerektiğini, CHP’nin yüzde 25 olan oyunu artırmak için kendi dışındaki çevrelere açılmak istediğini söyledi.‘Kanunun yetmediğini Türkiye tecrübesiyle öğrendi'Bozdağ, Türkiye’de başörtüsü ile ilgili yaşanan her sıkıntıda, CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’ne gittiğini hatırlattı. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifi üzerine; anayasa ile bu işi kalıcı olarak Türkiye’nin gündemi dışına çıkarmak istediğini hatırlatarak, şöyle dedi:Anayasa'yı kolay kolay değiştirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Bozdağ, "400 oyu bulmak, 400’ün altı 360’ın üzerinde oy bulsa bile halkın yüzde 50+1’ini onayını almak kolay kolay mümkün gözükmüyor. Anayasa büyük bir güvence. Yasama organın da, yürütmenin de, yargının da dokunamayacağı bir güvence. 30 yıldır uğraştığı bir sorunun, bir daha Türkiye’nin önüne gelmemesi için kıymetli bir çağrı" diye konuştu.‘Temel hak ve hürriyetler referandum konusu olmamalı'Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin referanduma götürüleceği iddialarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, temel hak ve hürriyetlerin referanduma götürülmesinin doğru olmadığını söyledi. AK Parti kurulduğu günden beri; temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu olamaması gerektiğini ifade eden bir parti. Anayasa değişikliği gündeme gelince Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı çok net; 'amacımız bunun büyük bir uzlaşmayla parlamentodan geçmesidir. Eğer bu uzlaşma sağlanamaz, halk oyuna gidecek bir çoğunluk ortaya çıkarsa biz o zaman halk oyuna gitmekten çekinmeyiz' diye bir değerlendirmesi oldu" dedi.'Muhalefet buna destek vermezse mümkün değil'Bakan Bozdağ, Cumhur İttifakı’nın, parlamentodaki çoğunluğunun 335 oyla sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 334 oyumuz var. 334 oyla Cumhur İttifakı’nın bu anayasa değişiklik teklifini, referanduma götürecek çoğunluk elde etmesi Anayasaya göre mümkün mü? Değil. Eğer bu 400’ün altı 360’ın üzerinde bir çoğunlukta kalacaksa, muhalefet partilerinin ya da milletvekillerinin vereceği destekle ancak kalabilir. Cumhur İttifakı’nın anayasa değişikliğini tek başına referanduma götürmesi fiilen imkansız. Bunun altını çizmekte fayda var. Kamuoyunda sanki Cumhur İttifakı anayasa değişikliği teklifini referanduma götürmek istiyormuş gibi bir algı yapılıyor. Bir defa bizim böyle bir gücümüz yok. Muhalefet buna destek vermezse mümkün değil. ‘400 milletvekilinin oyu bulunursa da Cumhurbaşkanının yetkisi çerçevesinde; 'Cumhurbaşkanı bunu referanduma götürebilir’ diye bir takım kişiler buradan maalesef niyet okuması yapıyor. Biz temel olarak temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu yapılmasına karşıyız. Ancak 360 ile 400 oy arasında kalırsa referanduma götürme durumu ortaya çıkar. Biz büyük bir uzlaşmayla Meclis’ten geçmesinden yanayız. Meclis’ten referandum da çıkmaz. Cumhur İttifakı’nın toplam oyu referanduma da yetmiyor" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği teklifi konusunda muhalefet partilerinden bir geri dönüş beklediklerini kaydederek, "Partilerin değerlendirme yansımalarını gördükten sonra teklif Meclis’e sunulacaktır" dedi.'Bu tamamen Meclis’teki yasalaşma süreci ile ilgilidir'Bakan Bozdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde üç sandık kurulacağı iddialarına ilişkin de "Cumhur İttifakı’nın 334 oyu var. Referandum için 26 oya daha ihtiyaç var. O zaman referanduma gider. Anayasa değişikliği teklifi referanduma ne zaman gider? Bu tamamen Meclis’teki yasalaşma süreci ile ilgilidir. Halk oylaması kanuna göre; anayasa değişikliği teklifi resmi gazetede yayımlandıktan sonra 60. günü takip eden pazar günü yapılıyor. Meclis’in kararı önemli. Bu hesabı yapanlar kendilerine göre yapar. Belli ki endişe var bazı çevrelerde. Bu konunun Türkiye’nin gündemine oturmasını istemiyoruz. Tamamen çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.' Yargı Paketinde vatandaşı memnun edecek düzenlemeler var'Bakan Bozdağ, Aralık ayı başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketine ilişkin de şunları söyledi:Bakan Bozdağ, infaz düzenlemesine ilişkin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, bunun için de 'bilim komisyonu' kurulduğunu kaydetti. Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

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