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Bitcoin’de sert düşüş
Bitcoin’de sert düşüş
Bitcoin'in fiyatı, son 2 yılın en düşük seviyesi olan 17 bin doların altını gördü. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum ise... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T01:20+0300
2022-11-09T01:20+0300
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Kripto para birimlerinde salı günkü işlemlerde sert düşüşler yaşandı. NTV'nin haberine göre Bitcoin'in fiyatı, son 2 yılın en düşük seviyesi olan 17 bin doların altını gördü. Bu düşüşün ardından hafifçe toparlanan lider kripto para birimi, tek bir günde yüzde 11'den fazla değer kaybetti.Pazar büyüklüğüne göre dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı gün içinde sert düşüşle 17.167 doları gördü. Bitcoin'deki bu düşüş, 28 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum ise toparlanmadan önce 1,233 dolara kadar geriledi. Ancak günlük yüzde 18 gibi büyük bir düşüş kaydederek yeniden 1.313 dolara yükseldi.Dijital varlık fiyat izleme web sitesi CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, kripto para piyasasının değeri, günlük yüzde 11'den fazla kayıpla 895 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşti.Bazı altcoinlerin fiyatlarının da gün içinde yüzde 30'a kadar düştüğü görüldü.Kriptolar neden düştü?Kripto paralardaki sert düşüş, dünyanın üçüncü büyük kripto borsası şirketi FTX'in, kripto piyasasının kırılgan yapısını vurgulayan ve kırılganlığına ilişkin korkuları körükleyen likidite sorunları nedeniyle rakip Binance'den yardım istemesinin ardından geldi.Binance kurucu ortağı ve CEO'su Changpeng Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtmiş ve kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla "Bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221108/kripto-para-borsasi-binance-rakibi-ftxi-satin-aliyor-1063207157.html
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binance, ftx, kripto, kripto para
binance, ftx, kripto, kripto para

Bitcoin’de sert düşüş

01:20 09.11.2022
© AABitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Bitcoin'in fiyatı, son 2 yılın en düşük seviyesi olan 17 bin doların altını gördü. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum ise toparlanmadan önce 1,233 dolara kadar geriledi.
Kripto para birimlerinde salı günkü işlemlerde sert düşüşler yaşandı.
NTV'nin haberine göre Bitcoin'in fiyatı, son 2 yılın en düşük seviyesi olan 17 bin doların altını gördü. Bu düşüşün ardından hafifçe toparlanan lider kripto para birimi, tek bir günde yüzde 11'den fazla değer kaybetti.

Pazar büyüklüğüne göre dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı gün içinde sert düşüşle 17.167 doları gördü. Bitcoin'deki bu düşüş, 28 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum ise toparlanmadan önce 1,233 dolara kadar geriledi. Ancak günlük yüzde 18 gibi büyük bir düşüş kaydederek yeniden 1.313 dolara yükseldi.

Dijital varlık fiyat izleme web sitesi CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, kripto para piyasasının değeri, günlük yüzde 11'den fazla kayıpla 895 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşti.

Bazı altcoinlerin fiyatlarının da gün içinde yüzde 30'a kadar düştüğü görüldü.

Kriptolar neden düştü?

Kripto paralardaki sert düşüş, dünyanın üçüncü büyük kripto borsası şirketi FTX'in, kripto piyasasının kırılgan yapısını vurgulayan ve kırılganlığına ilişkin korkuları körükleyen likidite sorunları nedeniyle rakip Binance'den yardım istemesinin ardından geldi.

Binance kurucu ortağı ve CEO'su Changpeng Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtmiş ve kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla "Bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” demişti.
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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Kripto para borsası Binance, rakibi FTX'i satın alıyor
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