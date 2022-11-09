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Bartın'daki maden hakkında 7 yıl önce faaliyet durdurma kararı
Bartın'daki maden hakkında 7 yıl önce faaliyet durdurma kararı
Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden hakkında 2015 yılında yapılan denetimlerde faaliyet durdurma kararı alındığı ancak kararın mahkemeden döndüğü... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T17:15+0300
2022-11-09T17:16+0300
türkiye
bartın
maden
patlama
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Bartın'daki maden patlamasını incelemek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.alışma Bakanlığı müfettişleri komisyona bilgi verdi. Hazırlanan raporda önemli bilgiler var.Madende 2015 yılında yapılan denetimlerde bazı aykırılıklar tespit edildiği ve bu nedenle maden ocağındaki faaliyetlerin durdurulması kararı verildiği öğrenildi.Ancak mahkeme kararı ile "faaliyet durdurma" kararının ortadan kaldırıldığı bildirildi.14 Ekim'de facianın meydana geldiği madende son denetimin ise 5-11 Ekim tarihleri arasında yapıldığı ifade edildi. Müfettişler, bu denetimde 19 mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirtti.Para cezasından 3 gün sonra patlama yaşandıAlınan bilgiye göre; aykırılıklardan 16'sı denetim sırasında giderildi. 3 aykırılık için ise para cezası önerildi. Raporun değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.Raporda son teftişte elde edilen bulgulara da yer verildi.Bulgulardan en dikkat çekici olanı; ocak ana havalandırmasının, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olmadığı tespiti.Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanların da yanıcı olmayan ürünler için verilen ATEX belgesine sahip olmadığı belirtildi.Müfettişler, geçen yıl aynı dönemde yapılan teftişte ise 11 mevzuata aykırılık tespit edildiği bilgisini verdi. Aykırılıkların 6’sı teftiş sırasında giderildiği 5’i için ise 732 bin 414 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.42 maden işçisi hayatını kaybettiTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle sayı 42'ye yükselmişti.
türkiye
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bartın, maden, patlama
bartın, maden, patlama

Bartın'daki maden hakkında 7 yıl önce faaliyet durdurma kararı

17:15 09.11.2022 (güncellendi: 17:16 09.11.2022)
© AAAmasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden hakkında 2015 yılında yapılan denetimlerde faaliyet durdurma kararı alındığı ancak kararın mahkemeden döndüğü öğrenildi.
Bartın'daki maden patlamasını incelemek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.
alışma Bakanlığı müfettişleri komisyona bilgi verdi. Hazırlanan raporda önemli bilgiler var.
Madende 2015 yılında yapılan denetimlerde bazı aykırılıklar tespit edildiği ve bu nedenle maden ocağındaki faaliyetlerin durdurulması kararı verildiği öğrenildi.
Ancak mahkeme kararı ile "faaliyet durdurma" kararının ortadan kaldırıldığı bildirildi.
14 Ekim'de facianın meydana geldiği madende son denetimin ise 5-11 Ekim tarihleri arasında yapıldığı ifade edildi. Müfettişler, bu denetimde 19 mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirtti.

Para cezasından 3 gün sonra patlama yaşandı

Alınan bilgiye göre; aykırılıklardan 16'sı denetim sırasında giderildi. 3 aykırılık için ise para cezası önerildi. Raporun değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.
Raporda son teftişte elde edilen bulgulara da yer verildi.
Bulgulardan en dikkat çekici olanı; ocak ana havalandırmasının, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olmadığı tespiti.
Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanların da yanıcı olmayan ürünler için verilen ATEX belgesine sahip olmadığı belirtildi.
Müfettişler, geçen yıl aynı dönemde yapılan teftişte ise 11 mevzuata aykırılık tespit edildiği bilgisini verdi. Aykırılıkların 6’sı teftiş sırasında giderildiği 5’i için ise 732 bin 414 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

42 maden işçisi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bir kişinin de hayatını kaybetmesiyle sayı 42'ye yükselmişti.
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