Bakan Yanık: Şiddet mağduru tek bir kadın kalmayıncaya kadar karnemizi kırık sayarız

"Çocuk, yaşlı rehabilitasyon birimleri var. Yatay mimari olarak tasarlandı. Farklı inanç grupları için cami, kilise ve havra bulunacak. Yan yana, bir arada devlet koruma şemsiyesinin altında kimliğine bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese kapı açılacak. Ulaşım açısından da çok merkezi, ziyarete gelecekler açısından da kolay bir mevki. Yatağa bağımlı sakinlerimiz için odalar yüksek tavanlı ve bahçe manzaralı olacak. Bu detaylara kadar düşünülmüş bir proje. Bu proje, Cumhurbaşkanımızın projesi. Ne kadar büyük bir öngörü olduğunu sonrasında fark ettik. Yaşlılarımızın aktif yaşlanması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için sağlık ve bakım kısmını ihmal etmememiz gerekiyor. Nüfus oranına göre ihtiyacı olan her yerde bu tarz projeler kuracağız. Vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar hayatının hangi noktasında yardıma ihtiyacı olursa biz oradayız."