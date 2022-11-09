https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-soylu-mardinde-ele-gecirilen-silahlari-paylasti-vatan-sevdasi-yakalamadan-duramiyoruz--1063216288.html

Bakan Soylu Mardin’de ele geçirilen silahları paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz

Bakan Soylu Mardin’de ele geçirilen silahları paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de ele geçirilen uzun namlulu silahları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz”... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T00:13+0300

2022-11-09T00:13+0300

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süleyman soylu

politika

mardin

kemal kılıçdaroğlu

silah

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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aralarında roket başlıkları, uzun namlulu silahlar, silahlara ait mermilerin ele geçirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Soylu, ele geçirilen silahları, “Kılıçdaroğlu, 'Bu silahlar nasıl yakalanır, ülkeye nasıl girer, bu terör örgütü kimin icadı? 5 Kaleşnikov 2 uzun namlulu Havan mermileri El bombaları... "Niye yakaladınız, -mış gibi yapsaydınız' diyecek diyemiyor. Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz” notuyla paylaştı.

mardin

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süleyman soylu, mardin, kemal kılıçdaroğlu, silah