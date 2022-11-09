https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-soylu-mardinde-ele-gecirilen-silahlari-paylasti-vatan-sevdasi-yakalamadan-duramiyoruz--1063216288.html
Bakan Soylu Mardin’de ele geçirilen silahları paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz
Bakan Soylu Mardin’de ele geçirilen silahları paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de ele geçirilen uzun namlulu silahları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz”... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T00:13+0300
2022-11-09T00:13+0300
2022-11-09T00:14+0300
süleyman soylu
politika
mardin
kemal kılıçdaroğlu
silah
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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aralarında roket başlıkları, uzun namlulu silahlar, silahlara ait mermilerin ele geçirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Soylu, ele geçirilen silahları, “Kılıçdaroğlu, 'Bu silahlar nasıl yakalanır, ülkeye nasıl girer, bu terör örgütü kimin icadı? 5 Kaleşnikov 2 uzun namlulu Havan mermileri El bombaları... "Niye yakaladınız, -mış gibi yapsaydınız' diyecek diyemiyor. Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz” notuyla paylaştı.
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süleyman soylu, mardin, kemal kılıçdaroğlu, silah
süleyman soylu, mardin, kemal kılıçdaroğlu, silah
Bakan Soylu Mardin’de ele geçirilen silahları paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz
00:13 09.11.2022 (güncellendi: 00:14 09.11.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de ele geçirilen uzun namlulu silahları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aralarında roket başlıkları, uzun namlulu silahlar, silahlara ait mermilerin ele geçirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu, ele geçirilen silahları, “Kılıçdaroğlu, 'Bu silahlar nasıl yakalanır, ülkeye nasıl girer, bu terör örgütü kimin icadı? 5 Kaleşnikov 2 uzun namlulu Havan mermileri El bombaları... "Niye yakaladınız, -mış gibi yapsaydınız' diyecek diyemiyor. Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz” notuyla paylaştı.