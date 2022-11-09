https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-akardan-10-kasim-mesaji-ataturkun-gosterdigi-yolda-ilerlemeye-devam-ediyoruz-1063251554.html

Bakan Akar'dan '10 Kasım' mesajı: Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz

Bakan Akar'dan '10 Kasım' mesajı: Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında "Bizler de bugün, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor, onun mirasını... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T17:56+0300

2022-11-09T17:56+0300

2022-11-09T17:56+0300

türkiye

hulusi akar

atatürk

10 kasım

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir askeri deha olmasının yanı sıra hayata geçirdiği yeniliklerle devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren Atatürk, tüm bu yönleriyle ve icraatlarıyla Türk tarihine damga vururken, çağının ötesindeki ilke ve fikirleriyle de dünya tarihinin önemli lider ve devlet adamlarından biri olmuştur" ifadelerini kullandı.Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında şükran ve minnetle yad eden Akar, Atatürk'ün asil milletin varlığına ve devletin bağımsızlığına kast edilmek istenen hassas bir dönemde büyük bir sorumluluk alarak, Milli Mücadele'nin liderliğini üstlendiğini belirtti.Atatürk'ün bu süreçteki en büyük güvencesinin, milli ve manevi değerlerine tutkun, hürriyet ve istiklaline aşık asil Türk milleti olduğunu ifade eden Akar, Atatürk'ü bir kurtarıcı olarak gören asil milletin, onun Başkomutanlığında, her türlü yokluğa rağmen Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırdığını vurguladı.'Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyoruz'Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:Bakan Akar, bugün bölgesinde etkin, dünyada seçkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin, köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacağını vurguladı.Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle, şehit ve gazileri rahmetle yad eden Akar, "Aziz Atatürk, ruhun şad olsun" ifadesini kullandı.

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hulusi akar, atatürk, 10 kasım