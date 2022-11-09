https://sputniknews.com.tr/20221109/bahcelinin-hdp-ile-gorusme-aciklamasi-tartisma-yaratti-1063230039.html
Bahçeli'nin 'HDP ile görüşme' açıklaması tartışma yarattı
Bahçeli'nin 'HDP ile görüşme' açıklaması tartışma yarattı
MHP liderinin AK Parti'nin HDP'yle görüşmesiyle ilgili olarak yaptığı "AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T11:59+0300
2022-11-09T11:59+0300
2022-11-09T11:59+0300
yolcu yolunda gerek
milliyetçi hareket partisi (mhp)
halkların demokratik partisi (hdp)
ak parti
devlet bahçeli
açıklama
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07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yer aldığı AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin 2 Kasım’da Meclis'te HDP grubunu ziyaret etmişti. Partisinin grup toplantısında söz konusu ziyareti değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" açıklamasında bulundu.Bahçeli'nin açıklamaları tartışma yaratırken, Enver Aysever, söz konusu açıklamaları dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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milliyetçi hareket partisi (mhp), halkların demokratik partisi (hdp), ak parti, devlet bahçeli, açıklama, аудио
milliyetçi hareket partisi (mhp), halkların demokratik partisi (hdp), ak parti, devlet bahçeli, açıklama, аудио
Bahçeli'nin 'HDP ile görüşme' açıklaması tartışma yarattı
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MHP liderinin AK Parti'nin HDP'yle görüşmesiyle ilgili olarak yaptığı "AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır" açıklaması iç siyasetin gündeminde.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yer aldığı AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin 2 Kasım’da Meclis'te HDP grubunu ziyaret etmişti.
Partisinin grup toplantısında söz konusu ziyareti değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları tartışma yaratırken, Enver Aysever, söz konusu açıklamaları dinleyicileriyle birlikte yorumladı.