https://sputniknews.com.tr/20221109/babacandan-kilicdarogluna-ziyaret-1063235841.html
Babacan'dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Babacan'dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:24+0300
2022-11-09T13:24+0300
2022-11-09T13:24+0300
politika
deva partisi
ali babacan
kemal kılıçdaroğlu
6'lı masa
chp
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.Babacan'ın Altılı Masa toplantısından önce ikili görüşme turu devam ediyor. Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.Babacan, yarın saat 11:30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dün ve önceki gün görüşmüştü.Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi’nde toplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221029/altili-masa-kasimda-parlamenter-sistem-yol-haritasini-aciklayacak-1062832051.html
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deva partisi, ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, chp
deva partisi, ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, chp
Babacan'dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Babacan'ın Altılı Masa toplantısından önce ikili görüşme turu devam ediyor. Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.
Babacan, yarın saat 11:30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.
Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dün ve önceki gün görüşmüştü.
Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi’nde toplanacak.