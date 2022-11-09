https://sputniknews.com.tr/20221109/babacandan-kilicdarogluna-ziyaret-1063235841.html

Babacan'dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Babacan'dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (solda) parti genel merkezinde ziyaret etti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T13:24+0300

2022-11-09T13:24+0300

2022-11-09T13:24+0300

politika

deva partisi

ali babacan

kemal kılıçdaroğlu

6'lı masa

chp

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.Babacan'ın Altılı Masa toplantısından önce ikili görüşme turu devam ediyor. Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.Babacan, yarın saat 11:30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dün ve önceki gün görüşmüştü.Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi’nde toplanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221029/altili-masa-kasimda-parlamenter-sistem-yol-haritasini-aciklayacak-1062832051.html

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deva partisi, ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, chp