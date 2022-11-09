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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/avrupa-komisyonu-yil-sonundan-once-ukraynaya-yeni-yardim-paketi-uzerinde-anlasmayi-umuyoruz-1063252696.html
Avrupa Komisyonu: Yıl sonundan önce Ukrayna'ya yeni yardım paketi üzerinde anlaşmayı umuyoruz
Avrupa Komisyonu: Yıl sonundan önce Ukrayna'ya yeni yardım paketi üzerinde anlaşmayı umuyoruz
AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Hahn, ocak ayından önce AB içerisindeki direncin aşılmasını ve Ukrayna'ya yeni yardım paketi... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T18:39+0300
2022-11-09T18:39+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce Ukrayna'ya 18 milyar euro tutarındaki yeni makro-finansal yardım paketi üzerinde anlaşmayı umduklarını söyledi.Hahn, “İlk kısmı ocak ayında aktarmamız gerekiyor. Bu nedenle, yasama sürecindeki katılımcıları gerekli kararları hızla almaya çağrıyorum. Şu ana kadar ECOFIN’den (AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi) ve Avrupa Parlamentosu'ndan aldığımız bilgiler, büyük bir desteğin olduğunu gösteriyor. Geriye kalanların, direnç gösterenlerin diyelim, aşılacağından eminim. Bugün önerdiklerimizin Ukrayna için çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ise, yeni yardım paketinin yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediklerini belirterek, “Şu anda yasama sürecinin bu yıl tamamlanması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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ab komisyonu, ukrayna, ukrayna krizi, yardım

Avrupa Komisyonu: Yıl sonundan önce Ukrayna'ya yeni yardım paketi üzerinde anlaşmayı umuyoruz

18:39 09.11.2022
© AP Photo / Armando FrancaAB- Ukrayna
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Armando Franca
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AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Hahn, ocak ayından önce AB içerisindeki direncin aşılmasını ve Ukrayna'ya yeni yardım paketi üzerinde anlaşmayı umduklarını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce Ukrayna'ya 18 milyar euro tutarındaki yeni makro-finansal yardım paketi üzerinde anlaşmayı umduklarını söyledi.
Hahn, “İlk kısmı ocak ayında aktarmamız gerekiyor. Bu nedenle, yasama sürecindeki katılımcıları gerekli kararları hızla almaya çağrıyorum. Şu ana kadar ECOFIN’den (AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi) ve Avrupa Parlamentosu'ndan aldığımız bilgiler, büyük bir desteğin olduğunu gösteriyor. Geriye kalanların, direnç gösterenlerin diyelim, aşılacağından eminim. Bugün önerdiklerimizin Ukrayna için çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ise, yeni yardım paketinin yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediklerini belirterek, “Şu anda yasama sürecinin bu yıl tamamlanması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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