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Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi
Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi
Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada uzman restorasyon ekibi tarafından yürütülen hazırlık... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:20+0300
2022-11-09T14:26+0300
atatürk
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dolmabahçe sarayı
restorasyon
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atatürk, фото, dolmabahçe sarayı, restorasyon
atatürk, фото, dolmabahçe sarayı, restorasyon

Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi

14:20 09.11.2022 (güncellendi: 14:26 09.11.2022)
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Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada uzman restorasyon ekibi tarafından yürütülen hazırlık çalışması 3 ay sürdü.
© AAMilli Saraylar Başkanlığı'nca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Uzman restorasyon ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sırasında sarayın 'Harem' bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmazken, tavan ve taban yüzeyinde geniş çaplı çalışma yapıldı.
Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Milli Saraylar Başkanlığı'nca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Uzman restorasyon ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sırasında sarayın 'Harem' bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmazken, tavan ve taban yüzeyinde geniş çaplı çalışma yapıldı.
© AAMilli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, yürütülen bakım ve onarıma ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla bakım ve yüzey temizliği çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, yürütülen bakım ve onarıma ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla bakım ve yüzey temizliği çalışmalarına başladıklarını söyledi.
© AAYaklaşık 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamladıklarını belirten Canıyılmaz, "İlk olarak tavan ve duvar eteklerindeki yoğun kir tabakasından arındırabilmek için kuru temizlikle işleme başladık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yaptık. Zaman içerisinde oluşan boya çatlaklarını muhafaza altına alabilmek için gomalakla kontrol altına aldık ve gerekli enjeksiyon sistemini uyguladık" dedi.
Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yaklaşık 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamladıklarını belirten Canıyılmaz, "İlk olarak tavan ve duvar eteklerindeki yoğun kir tabakasından arındırabilmek için kuru temizlikle işleme başladık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yaptık. Zaman içerisinde oluşan boya çatlaklarını muhafaza altına alabilmek için gomalakla kontrol altına aldık ve gerekli enjeksiyon sistemini uyguladık" dedi.
© AAOdada bakım çalışması dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını, içerideki tüm objeleri kontrol ve muhafaza altında tuttuklarını aktaran Canıyılmaz, çalışmaların ardından tüm eserlerin orijinal yerlerine geri getirildiğini anlattı.
Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Odada bakım çalışması dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını, içerideki tüm objeleri kontrol ve muhafaza altında tuttuklarını aktaran Canıyılmaz, çalışmaların ardından tüm eserlerin orijinal yerlerine geri getirildiğini anlattı.
© AAÖte yandan, Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.
Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı yenilendi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Öte yandan, Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.
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