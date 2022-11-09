https://sputniknews.com.tr/20221109/antarktikadaki-arastirma-istasyonunda-koronavirus-salgini-patlak-verdi-64-aktif-vaka-1063223532.html
Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını patlak verdi: 64 aktif vaka
Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını patlak verdi: 64 aktif vaka
ABD’nin Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda şimdiye kadarki en büyük Kovid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekim ayının başından... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T08:30+0300
2022-11-09T08:30+0300
2022-11-09T08:31+0300
koronavirüs
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antarktika
kutup
araştırma
koronavirüs
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ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, Ekim ayında başlayan ve giderek yayılan Kovid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışıldığı açıklandı.Kurumdan dün yapılan açıklamada istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği belirtildi.Yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi.Kovid-19 olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecekler ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacaklar. Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin Kovid-19 olduğu, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.
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abd, abd, antarktika, kutup, araştırma, koronavirüs
abd, abd, antarktika, kutup, araştırma, koronavirüs
Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını patlak verdi: 64 aktif vaka
08:30 09.11.2022 (güncellendi: 08:31 09.11.2022) Abone ol
ABD’nin Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda şimdiye kadarki en büyük Kovid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekim ayının başından itibaren bilim insanlarından oluşan personelin yüzde 10’u Kovid-19 oldu.
ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, Ekim ayında başlayan ve giderek yayılan Kovid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışıldığı açıklandı.
Kurumdan dün yapılan açıklamada istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği belirtildi.
Yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi.
Kovid-19 olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecekler ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacaklar. Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin Kovid-19 olduğu, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.
Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.