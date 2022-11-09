https://sputniknews.com.tr/20221109/antarktikadaki-arastirma-istasyonunda-koronavirus-salgini-patlak-verdi-64-aktif-vaka-1063223532.html

Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını patlak verdi: 64 aktif vaka

Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını patlak verdi: 64 aktif vaka

ABD’nin Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda şimdiye kadarki en büyük Kovid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekim ayının başından... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T08:30+0300

2022-11-09T08:30+0300

2022-11-09T08:31+0300

koronavirüs

abd

abd

antarktika

kutup

araştırma

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063223388_3:0:1290:724_1920x0_80_0_0_561be3131cad7ecb9e6dbc17dd4c35d3.png

ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, Ekim ayında başlayan ve giderek yayılan Kovid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışıldığı açıklandı.Kurumdan dün yapılan açıklamada istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği belirtildi.Yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi.Kovid-19 olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecekler ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacaklar. Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin Kovid-19 olduğu, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.

abd

antarktika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, antarktika, kutup, araştırma, koronavirüs