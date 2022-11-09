Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221109/altili-masaya-katilacagi-iddia-edilen-huseyin-bastan-ronaldo-paylasimi-1063253491.html
Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı
Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı
Altılı Masa'da yer almak istediğini ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından 7 numaralı formasıyla özdeşleşen Cristiano Ronaldo’nun... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T19:08+0300
2022-11-09T19:14+0300
hüseyin baş
ronaldo
politika
6'lı masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053834105_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_9fe8156321a4d95584682588e5840160.jpg
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Altılı Masa'da yer alıp alamayacağı tartışılırken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından Ronaldo'lu bir paylaşımda bulundu.Baş paylaşımında, “7” yazdı ve 7 numaralı formayı giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafına yer verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP’nin Altılı Masa'ya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053834105_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_9c3821ad06c21460ca2fd627d5d556c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hüseyin baş, ronaldo, 6'lı masa
hüseyin baş, ronaldo, 6'lı masa

Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı

19:08 09.11.2022 (güncellendi: 19:14 09.11.2022)
© Twitter/Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© Twitter/Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
Abone olTelegram
Altılı Masa'da yer almak istediğini ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından 7 numaralı formasıyla özdeşleşen Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafını paylaştı. Baş, paylaşımına "7" notunu düştü.
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Altılı Masa'da yer alıp alamayacağı tartışılırken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından Ronaldo'lu bir paylaşımda bulundu.
Baş paylaşımında, “7” yazdı ve 7 numaralı formayı giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafına yer verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP’nin Altılı Masa'ya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала