https://sputniknews.com.tr/20221109/altili-masaya-katilacagi-iddia-edilen-huseyin-bastan-ronaldo-paylasimi-1063253491.html
Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı
Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı
Altılı Masa'da yer almak istediğini ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından 7 numaralı formasıyla özdeşleşen Cristiano Ronaldo’nun... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T19:08+0300
2022-11-09T19:08+0300
2022-11-09T19:14+0300
hüseyin baş
ronaldo
politika
6'lı masa
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Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Altılı Masa'da yer alıp alamayacağı tartışılırken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından Ronaldo'lu bir paylaşımda bulundu.Baş paylaşımında, “7” yazdı ve 7 numaralı formayı giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafına yer verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP’nin Altılı Masa'ya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.
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hüseyin baş, ronaldo, 6'lı masa
hüseyin baş, ronaldo, 6'lı masa
Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı
19:08 09.11.2022 (güncellendi: 19:14 09.11.2022) Abone ol
Altılı Masa'da yer almak istediğini ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından 7 numaralı formasıyla özdeşleşen Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafını paylaştı. Baş, paylaşımına "7" notunu düştü.
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Altılı Masa'da yer alıp alamayacağı tartışılırken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından Ronaldo'lu bir paylaşımda bulundu.
Baş paylaşımında, “7” yazdı ve 7 numaralı formayı giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafına yer verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP’nin Altılı Masa'ya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.