https://sputniknews.com.tr/20221109/altili-masaya-katilacagi-iddia-edilen-huseyin-bastan-ronaldo-paylasimi-1063253491.html

Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı

Altılı masaya katılacağı iddia edilen Hüseyin Baş’tan Ronaldo paylaşımı

Altılı Masa'da yer almak istediğini ifade eden BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından 7 numaralı formasıyla özdeşleşen Cristiano Ronaldo’nun... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T19:08+0300

2022-11-09T19:08+0300

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hüseyin baş

ronaldo

politika

6'lı masa

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Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Altılı Masa'da yer alıp alamayacağı tartışılırken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından Ronaldo'lu bir paylaşımda bulundu.Baş paylaşımında, “7” yazdı ve 7 numaralı formayı giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafına yer verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP’nin Altılı Masa'ya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

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2022

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hüseyin baş, ronaldo, 6'lı masa