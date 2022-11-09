Akşener: Tüketici fiyat endeksi en yüksek artış oranıyla 24 yılın rekorunu kırdı
10:57 09.11.2022 (güncellendi: 11:02 09.11.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
© AA
İYİ Parti lideri Akşener, "Tüketici fiyat endeksi en yüksek artış oranıyla 24 yılın rekorunu kırdı" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Geçtiğimiz hafta açıklanan, enflasyon rakamlarıyla birlikte, üretici fiyat endeksi yüzde 157,7’ye ulaşarak, 40 yıllık rekorunu kırdı. Böylece, 1982’den sonraki, en yüksek artış oranına sahip olduk. Üstelik, tüketici fiyat endeksi de, yüzde 85 buçuğa ulaşarak 1998 yılının Haziran ayından sonraki, en yüksek artış oranıyla, son 24 yılın rekorunu kırdı.
Gogol bile, bu kadarını yazamadı. Gogol’un, Palto hikâyesindeki, baş karakter bile Palto parasını, 6 ayda toplamıştı. Sayın Erdoğan’ın trajik ekonomi masalında ise
bir mont parası için 3 yıllık taksit gerekiyor.
bir mont parası için 3 yıllık taksit gerekiyor.