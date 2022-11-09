Akşener: Tüketici fiyat endeksi en yüksek artış oranıyla 24 yılın rekorunu kırdı

Geçtiğimiz hafta açıklanan, enflasyon rakamlarıyla birlikte, üretici fiyat endeksi yüzde 157,7’ye ulaşarak, 40 yıllık rekorunu kırdı. Böylece, 1982’den sonraki, en yüksek artış oranına sahip olduk. Üstelik, tüketici fiyat endeksi de, yüzde 85 buçuğa ulaşarak 1998 yılının Haziran ayından sonraki, en yüksek artış oranıyla, son 24 yılın rekorunu kırdı.