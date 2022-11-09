https://sputniknews.com.tr/20221109/ak-partili-cilez-kilicdaroglunun-ingiltere-gezisi-tam-bir-fiyasko-1063218450.html
AK Partili Çilez: Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi tam bir fiyasko
AK Partili Çilez: Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi tam bir fiyasko
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinin tam bir fiyasko olduğunu söyledi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T02:06+0300
2022-11-09T02:06+0300
2022-11-09T02:06+0300
türkiye
ak parti
hasan çilez
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
abd
ingiltere
recep tayyip erdoğan
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Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD ve İngiltere ziyaretlerini eleştirdi.Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı seyahatleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özendiğini öne süren Çilez, "Aradaki fark ise gezilerin sonucuna baktığımızda ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu boşa geziyor, hiçbir netice ortada yok" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolduğunu belirten Çilez, "Yolunu mu şaşırdı, ne yaptı? Yoksa yanlış yerlere gitti, yanlış işler yaptı da bunları mı gizliyor? Bu soruların cevabını milletimize veremedi. 'Hamburgercideydim' diyerek geçiştirdi. Aslında CHP'li yöneticilere baktığımızda çok da tutarsız bir cevap değil. Ya kayakta ya teknede ya da hamburgercide eğlenip vakit geçiyorlar" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine de değinen Çilez, "Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi tam bir fiyasko. 'Temiz para bulacağım' diye, ne anlama geldiğini kendisinin dahi bilmediği bir söylemle ortaya çıktı" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte İngiliz yatırımcılara "tefeci" dediğini hatırlatan Çilez, "Eğer iddia ettiğiniz gibi Türkiye'de güven ve istikrar yoksa bu büyük yatırımları nasıl getireceksiniz? Oralarda neler vadettiniz?" sorusunu yöneltti.
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ak parti, hasan çilez, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, abd, ingiltere, recep tayyip erdoğan
ak parti, hasan çilez, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, abd, ingiltere, recep tayyip erdoğan
AK Partili Çilez: Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi tam bir fiyasko
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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinin tam bir fiyasko olduğunu söyledi.
Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD ve İngiltere ziyaretlerini eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı seyahatleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özendiğini öne süren Çilez, "Aradaki fark ise gezilerin sonucuna baktığımızda ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu boşa geziyor, hiçbir netice ortada yok" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolduğunu belirten Çilez, "Yolunu mu şaşırdı, ne yaptı? Yoksa yanlış yerlere gitti, yanlış işler yaptı da bunları mı gizliyor? Bu soruların cevabını milletimize veremedi. 'Hamburgercideydim' diyerek geçiştirdi. Aslında CHP'li yöneticilere baktığımızda çok da tutarsız bir cevap değil. Ya kayakta ya teknede ya da hamburgercide eğlenip vakit geçiyorlar" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine de değinen Çilez, "Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisi tam bir fiyasko. 'Temiz para bulacağım' diye, ne anlama geldiğini kendisinin dahi bilmediği bir söylemle ortaya çıktı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte İngiliz yatırımcılara "tefeci" dediğini hatırlatan Çilez, "Eğer iddia ettiğiniz gibi Türkiye'de güven ve istikrar yoksa bu büyük yatırımları nasıl getireceksiniz? Oralarda neler vadettiniz?" sorusunu yöneltti.