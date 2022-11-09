https://sputniknews.com.tr/20221109/afaddan-smsli-tatbikat-hatirlatmasi-1063253139.html

AFAD'dan SMS'li tatbikat hatırlatması

AFAD'dan SMS'li tatbikat hatırlatması

Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye’de Deprem Anı 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı yapılacak. AFAD ise tatbikata ilişkin cep telefonlarına hatırlatma mesajı... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T18:52+0300

2022-11-09T18:52+0300

2022-11-09T18:58+0300

yaşam

afad

deprem

tatbikat

ortak tatbikat

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke çapında gerçekleştirilecek deprem tatbikatı için telefonlara SMS yolladı.AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi;"12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani ."Tatbikat için özel mesaj gönderilecekTüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.Bu akşam öğrenci yurtlarında yapılacakBugün ise AFAD tarafından Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında saat 21.00'de deprem tatbikatı uygulanacak.Tatbikat öncesi Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız O¨gˆrenci Yurdunda saat 20.30’da tatbikat bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.Ayrıca 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı gerçekleştirilecek.O iller ve yurtlar şöyle:

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afad, deprem, tatbikat, ortak tatbikat