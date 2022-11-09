https://sputniknews.com.tr/20221109/afaddan-smsli-tatbikat-hatirlatmasi-1063253139.html
AFAD'dan SMS'li tatbikat hatırlatması
AFAD'dan SMS'li tatbikat hatırlatması
Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye’de Deprem Anı 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı yapılacak. AFAD ise tatbikata ilişkin cep telefonlarına hatırlatma mesajı... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T18:52+0300
2022-11-09T18:52+0300
2022-11-09T18:58+0300
yaşam
afad
deprem
tatbikat
ortak tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059955323_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5430078baf194b612759c8f44a380d18.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke çapında gerçekleştirilecek deprem tatbikatı için telefonlara SMS yolladı.AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi;"12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani ."Tatbikat için özel mesaj gönderilecekTüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.Bu akşam öğrenci yurtlarında yapılacakBugün ise AFAD tarafından Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında saat 21.00'de deprem tatbikatı uygulanacak.Tatbikat öncesi Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız O¨gˆrenci Yurdunda saat 20.30’da tatbikat bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.Ayrıca 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı gerçekleştirilecek.O iller ve yurtlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059955323_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5a6d4e4f585c2b316c662acf63e07d28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, deprem, tatbikat, ortak tatbikat
afad, deprem, tatbikat, ortak tatbikat
AFAD'dan SMS'li tatbikat hatırlatması
18:52 09.11.2022 (güncellendi: 18:58 09.11.2022) Abone ol
Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye’de Deprem Anı 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı yapılacak. AFAD ise tatbikata ilişkin cep telefonlarına hatırlatma mesajı gönderdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke çapında gerçekleştirilecek deprem tatbikatı için telefonlara SMS yolladı.
AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi;
"12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani ."
Tatbikat için özel mesaj gönderilecek
Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.
Bu akşam öğrenci yurtlarında yapılacak
Bugün ise AFAD tarafından Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında saat 21.00'de deprem tatbikatı uygulanacak.
Tatbikat öncesi Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız O¨gˆrenci Yurdunda saat 20.30’da tatbikat bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Ayrıca 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı gerçekleştirilecek.
O iller ve yurtlar şöyle:
İstanbul- Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu,
İzmir- Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdu
Adana – Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu
Kayseri- Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu
Kahramanmaraş- Avşar Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu
Erzurum- Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu
Van-Aişe Sıddıka Öğrenci Erkek Öğrenci Yurdu.