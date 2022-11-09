https://sputniknews.com.tr/20221109/abdulkadir-selvi-6li-masada-ibre-ortak-adaydan-coklu-adaya-mi-dondu-1063224652.html

Abdulkadir Selvi: 6'lı masada ibre ortak adaydan çoklu adaya mı döndü?

Abdulkadir Selvi: 6'lı masada ibre ortak adaydan çoklu adaya mı döndü?

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masanın... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T09:33+0300

2022-11-09T09:33+0300

2022-11-09T09:33+0300

politika

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

6'lı masa

abdulkadir selvi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061865722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2182f3f4ed9b926815b50d99e51e7cd1.jpg

"Artık takip etmekte zorlandığımız bir nokta var. 6’lı masada ibre bir ortak adaya dönüyor, bir ortak aday fikrinden uzaklaşılıyor" diyen Abdulkadir Selvi, 9 Kasım 2022 tarihli yazısının ilgili kısmında şu gerekçeleri sıraladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 6'lı masa, abdulkadir selvi