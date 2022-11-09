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https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-petrol-fiyati-tahminini-yukari-yonlu-revize-etti-1063256199.html
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol üreticisi ülkelerin artan üretim seviyelerine işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T20:13+0300
2022-11-09T20:14+0300
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EIA'nın 'Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 95.33 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı raporunda 94.58 dolardı.Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da gelecek yıl için 89,33 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı ekimde 88,58 dolar olarak tahmin edilmişti.Bu yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 102.13 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 95.88 dolar olması bekleniyor.Raporda, küresel ekonomik görünüme ilişkin artan endişelere rağmen ham petrol üretiminin tüketimin gerisinde kalacağı ve özellikle gelecek yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarında artışa neden olacağı ifade edildi.Küresel ekonomik koşullardaki belirsizlikler gelecek yıl fiyatları aşağı yönlü baskılayan unsurlar arasında yer alırken, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatına yönelik yaklaşan yaptırımlarının da fiyat artışlarını destekleyebilecek riskler arasında olduğu belirtildi.ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş öngörüsüRapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 830 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 250 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 310 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.Küresel petrol arzının bu yıl günlük 99 milyon 930 bin varil, gelecek yıl da 100 milyon 670 bin varil olacağı tahmin ediliyor.Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretiminde kasım ve aralık aylarında düşüş gözleneceği ancak grubun yıllık üretiminin gelecek yıl 300 bin varil artarak günlük 28 milyon 900 bin varile ulaşacağı belirtildi. OPEC ve OPEC dışı ülkelerden, özellikle ABD'den gelen üretim artışlarının ise fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağı kaydedildi.Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 270 bin varil artarak 99 milyon 820 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 100 milyon 980 bin varil olacağı öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/g7-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasi-calismalari-yakinda-tamamlanacak-1063079082.html
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abd, petrol, fiyat
abd, petrol, fiyat

ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

20:13 09.11.2022 (güncellendi: 20:14 09.11.2022)
© AFP 2022Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, petrol üreticisi ülkelerin artan üretim seviyelerine işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.
EIA'nın 'Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 95.33 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı raporunda 94.58 dolardı.
Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da gelecek yıl için 89,33 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı ekimde 88,58 dolar olarak tahmin edilmişti.
Bu yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 102.13 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 95.88 dolar olması bekleniyor.
Raporda, küresel ekonomik görünüme ilişkin artan endişelere rağmen ham petrol üretiminin tüketimin gerisinde kalacağı ve özellikle gelecek yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarında artışa neden olacağı ifade edildi.
Küresel ekonomik koşullardaki belirsizlikler gelecek yıl fiyatları aşağı yönlü baskılayan unsurlar arasında yer alırken, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatına yönelik yaklaşan yaptırımlarının da fiyat artışlarını destekleyebilecek riskler arasında olduğu belirtildi.

ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş öngörüsü

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 830 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 250 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.
Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 310 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.
Küresel petrol arzının bu yıl günlük 99 milyon 930 bin varil, gelecek yıl da 100 milyon 670 bin varil olacağı tahmin ediliyor.
Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretiminde kasım ve aralık aylarında düşüş gözleneceği ancak grubun yıllık üretiminin gelecek yıl 300 bin varil artarak günlük 28 milyon 900 bin varile ulaşacağı belirtildi. OPEC ve OPEC dışı ülkelerden, özellikle ABD'den gelen üretim artışlarının ise fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağı kaydedildi.
Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 270 bin varil artarak 99 milyon 820 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 100 milyon 980 bin varil olacağı öngörülüyor.
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
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