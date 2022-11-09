https://sputniknews.com.tr/20221109/ab-ukraynaya-mali-yardimin-son-dilimini-bu-yil-saglayamayacagiz-1063216119.html

AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız

AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya mayıs ayında vaat edilen 9 milyar euro’luk makro finansal yardım... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T00:04+0300

2022-11-09T00:04+0300

2022-11-09T00:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ab

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Dombrovskis, bugünkü basın toplantısında, “Üç milyar euro’ya gelince. Mayıs ayında açıklanan dokuz milyar euro’nun bu kalan dilimiyle ilgili yoğun müzakereler gerçekleştirdik. Ne yazık ki, bu yıl nasıl ilerleyeceğimize bir çözüm bulmak mümkün değildi. Bu nedenle, gelecek yılın başında önemli bir fon transferi sağlamamız gerektiğini kaydediyoruz. Ukrayna’nın finansal ihtiyaçlarının aciliyetini göz önünde bulundurarak, transferi Ocak ayında sağlamalıyız” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html

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