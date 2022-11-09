https://sputniknews.com.tr/20221109/ab-ukraynaya-mali-yardimin-son-dilimini-bu-yil-saglayamayacagiz-1063216119.html
AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız
AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya mayıs ayında vaat edilen 9 milyar euro’luk makro finansal yardım... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T00:04+0300
2022-11-09T00:04+0300
2022-11-09T00:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Dombrovskis, bugünkü basın toplantısında, “Üç milyar euro’ya gelince. Mayıs ayında açıklanan dokuz milyar euro’nun bu kalan dilimiyle ilgili yoğun müzakereler gerçekleştirdik. Ne yazık ki, bu yıl nasıl ilerleyeceğimize bir çözüm bulmak mümkün değildi. Bu nedenle, gelecek yılın başında önemli bir fon transferi sağlamamız gerektiğini kaydediyoruz. Ukrayna’nın finansal ihtiyaçlarının aciliyetini göz önünde bulundurarak, transferi Ocak ayında sağlamalıyız” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ab
AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya mayıs ayında vaat edilen 9 milyar euro’luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar euro’luk son dilimini bu yıl sonuna kadar sağlayamayacaklarını belirtti.
Dombrovskis, bugünkü basın toplantısında, “Üç milyar euro’ya gelince. Mayıs ayında açıklanan dokuz milyar euro’nun bu kalan dilimiyle ilgili yoğun müzakereler gerçekleştirdik. Ne yazık ki, bu yıl nasıl ilerleyeceğimize bir çözüm bulmak mümkün değildi. Bu nedenle, gelecek yılın başında önemli bir fon transferi sağlamamız gerektiğini kaydediyoruz. Ukrayna’nın finansal ihtiyaçlarının aciliyetini göz önünde bulundurarak, transferi Ocak ayında sağlamalıyız” ifadesini kullandı.