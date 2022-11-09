Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/ab-ukraynaya-mali-yardimin-son-dilimini-bu-yil-saglayamayacagiz-1063216119.html
AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız
AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya mayıs ayında vaat edilen 9 milyar euro’luk makro finansal yardım... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T00:04+0300
2022-11-09T00:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063082539_0:224:2535:1650_1920x0_80_0_0_f0fe55902a17ad53ae8417db3cb873f5.jpg
Dombrovskis, bugünkü basın toplantısında, “Üç milyar euro’ya gelince. Mayıs ayında açıklanan dokuz milyar euro’nun bu kalan dilimiyle ilgili yoğun müzakereler gerçekleştirdik. Ne yazık ki, bu yıl nasıl ilerleyeceğimize bir çözüm bulmak mümkün değildi. Bu nedenle, gelecek yılın başında önemli bir fon transferi sağlamamız gerektiğini kaydediyoruz. Ukrayna’nın finansal ihtiyaçlarının aciliyetini göz önünde bulundurarak, transferi Ocak ayında sağlamalıyız” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063082539_20:0:2516:1872_1920x0_80_0_0_f90745862d5e183d7a88709b9eb48874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ab
ukrayna, ukrayna krizi, ab

AB: Ukrayna’ya mali yardımın son dilimini bu yıl sağlayamayacağız

00:04 09.11.2022
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya mayıs ayında vaat edilen 9 milyar euro’luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar euro’luk son dilimini bu yıl sonuna kadar sağlayamayacaklarını belirtti.
Dombrovskis, bugünkü basın toplantısında, “Üç milyar euro’ya gelince. Mayıs ayında açıklanan dokuz milyar euro’nun bu kalan dilimiyle ilgili yoğun müzakereler gerçekleştirdik. Ne yazık ki, bu yıl nasıl ilerleyeceğimize bir çözüm bulmak mümkün değildi. Bu nedenle, gelecek yılın başında önemli bir fon transferi sağlamamız gerektiğini kaydediyoruz. Ukrayna’nın finansal ihtiyaçlarının aciliyetini göz önünde bulundurarak, transferi Ocak ayında sağlamalıyız” ifadesini kullandı.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
Ukrayna krizi
Almanya: G7 ülkeleri Ukrayna’ya yardım nedeniyle diğer görevleri erteledi
4 Kasım, 21:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала