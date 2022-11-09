https://sputniknews.com.tr/20221109/28-subat-davasi-cetin-saner-tahliye-edildi-1063264649.html

28 Şubat davası: Çetin Saner tahliye edildi

28 Şubat davası: Çetin Saner tahliye edildi

28 Şubat davasında Çevik Bir ve Aydan Erol'un ardından 15 aydır cezaevinde tutulan 14 eski subaydan emekli korgeneral Çetin Saner de sağlık sorunları nedeniyle... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T23:43+0300

2022-11-09T23:43+0300

2022-11-09T23:43+0300

türkiye

28 şubat

çevik bir

aydan erol

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28 Şubat davasında, verilen müebbet hapis cezası nedeniyle Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutulan Emekli Korgeneral Çetin Saner, infazı ertelenerek tahliye edildi.83 yaşındaki Saner yakın zamanda kalp yetmezliği nedeniyle Adli Tıp'a sevk edilmişti.Yaşanan gelişmeyi Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a değerlendiren ve 28 Şubat davası sanıklarından olan emekli Albay Alican Türk, şunları söyledi:Çevik Bir ve Aydan Erol'un ardından aynı davada sağlık sorunları nedeni ile tahliye sayısı Çetin Saner ile 3'e çıktı.

türkiye

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28 şubat, çevik bir, aydan erol