https://sputniknews.com.tr/20221109/28-subat-davasi-cetin-saner-tahliye-edildi-1063264649.html
28 Şubat davası: Çetin Saner tahliye edildi
28 Şubat davası: Çetin Saner tahliye edildi
28 Şubat davasında Çevik Bir ve Aydan Erol'un ardından 15 aydır cezaevinde tutulan 14 eski subaydan emekli korgeneral Çetin Saner de sağlık sorunları nedeniyle... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T23:43+0300
2022-11-09T23:43+0300
2022-11-09T23:43+0300
türkiye
28 şubat
çevik bir
aydan erol
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28 Şubat davasında, verilen müebbet hapis cezası nedeniyle Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutulan Emekli Korgeneral Çetin Saner, infazı ertelenerek tahliye edildi.83 yaşındaki Saner yakın zamanda kalp yetmezliği nedeniyle Adli Tıp'a sevk edilmişti.Yaşanan gelişmeyi Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a değerlendiren ve 28 Şubat davası sanıklarından olan emekli Albay Alican Türk, şunları söyledi:Çevik Bir ve Aydan Erol'un ardından aynı davada sağlık sorunları nedeni ile tahliye sayısı Çetin Saner ile 3'e çıktı.
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28 şubat, çevik bir, aydan erol
28 şubat, çevik bir, aydan erol
28 Şubat davası: Çetin Saner tahliye edildi
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28 Şubat davasında Çevik Bir ve Aydan Erol'un ardından 15 aydır cezaevinde tutulan 14 eski subaydan emekli korgeneral Çetin Saner de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.
28 Şubat davasında, verilen müebbet hapis cezası nedeniyle Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutulan Emekli Korgeneral Çetin Saner, infazı ertelenerek tahliye edildi.
83 yaşındaki Saner yakın zamanda kalp yetmezliği nedeniyle Adli Tıp'a sevk edilmişti.
Yaşanan gelişmeyi Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar
'a değerlendiren ve 28 Şubat davası sanıklarından olan emekli Albay Alican Türk, şunları söyledi:
"Bu akşam saat 21.00 itibariyle Silivri'de bulunan Çetin Saner Paşamız da sağlık durumu gözetilerek serbest bırakıldı. 83 yaşındaki Çetin Saner Paşa geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle Adlî Tıp'a sevk edilmişti. Saner Paşa'nın sorunu epey süredir vardı. Aynı cezaevinde bulunan 90 yaşındaki Ahmet Çörekçi, 86 yaşındaki İlhan Kılıç, 74 yaşındaki Kenan Deniz ile İdris Koralp Paşaların da Adlî Tıp'a sevk edildiklerini, örneğin Kenan Deniz Paşa'dan da cilt kanseri şüphesiyle biopsi alındığını öğrendim.
Aydan Erol
Çevik Bir ve Aydan Erol'un ardından aynı davada sağlık sorunları nedeni ile tahliye sayısı Çetin Saner ile 3'e çıktı.