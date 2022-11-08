https://sputniknews.com.tr/20221108/zaharova-abd-ile-aramizda-tam-tesekkullu-iliskiler-degil-acil-konularda-noktasal-temaslar-var-1063189768.html
Zaharova: ABD ile aramızda 'tam teşekküllü ilişkiler' değil, acil konularda 'noktasal temaslar' var
Zaharova: ABD ile aramızda 'tam teşekküllü ilişkiler' değil, acil konularda 'noktasal temaslar' var
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ile Washington arasında 'tam teşekküllü ilişkiler' değil, acil konularda 'noktasal temaslar'... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:57+0300
2022-11-08T13:57+0300
2022-11-08T13:57+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
mariya zaharova
görüşme
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'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına konuk olan Zaharova, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi'nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Ukrayna'daki durumun tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi için Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğine dair haberini değerlendirdi.Rusya'nın ABD'yle gerekli görülen konularda noktasal temaslarda bulunduğunu her zaman belirttiklerini anımsatan Zaharova, karşılıklı çıkarlara dayanan her türlü diyaloğa açık olduklarının altını çizdi.Bu tür temasların 'tam teşekküllü ilişkiler' anlamına gelmediğini kaydeden Zaharova, Rusya'nın tutumunun ABD'de çok iyi bilindiğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ'nin haberinin doğru olup olmadığı yönündeki soruya "Bu yayın ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Anglo-sakson gazetelerinden pek çok yalan haber yayınlanıyor. Bu nedenle bu haber ile ilişkili soruların ya gazetenin kendisine ya da Beyaz Saray’a sormak gerek" yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-rusya-ile-gizli-gorusmeler-yapildigini-dogruladi-1063189087.html
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rusya, abd, mariya zaharova, görüşme
Zaharova: ABD ile aramızda 'tam teşekküllü ilişkiler' değil, acil konularda 'noktasal temaslar' var
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ile Washington arasında 'tam teşekküllü ilişkiler' değil, acil konularda 'noktasal temaslar' olduğunu ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da, iletişim kanallarının Ukrayna'daki savaşa rağmen açık olduğunu söyledi.
'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına konuk olan Zaharova, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi'nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Ukrayna'daki durumun tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi için Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğine dair haberini değerlendirdi.
Rusya'nın ABD'yle gerekli görülen konularda noktasal temaslarda bulunduğunu her zaman belirttiklerini anımsatan Zaharova, karşılıklı çıkarlara dayanan her türlü diyaloğa açık olduklarının altını çizdi.
Bu tür temasların 'tam teşekküllü ilişkiler' anlamına gelmediğini kaydeden Zaharova, Rusya'nın tutumunun ABD'de çok iyi bilindiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ'nin haberinin doğru olup olmadığı yönündeki soruya "Bu yayın ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Anglo-sakson gazetelerinden pek çok yalan haber yayınlanıyor. Bu nedenle bu haber ile ilişkili soruların ya gazetenin kendisine ya da Beyaz Saray’a sormak gerek" yanıtını vermişti.