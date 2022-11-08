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https://sputniknews.com.tr/20221108/yonetmelikte-degisiklik-hobi-olarak-barindirilabilecek-av-ve-yaban-hayvani-sayisi-25e-yukseldi-1063178760.html
Yönetmelikte değişiklik: Hobi olarak barındırılabilecek av ve yaban hayvanı sayısı 25'e yükseldi
Yönetmelikte değişiklik: Hobi olarak barındırılabilecek av ve yaban hayvanı sayısı 25'e yükseldi
Av ve yaban hayvanlarından saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç, memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, hobi olarak barındırılabilecek sayı... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:18+0300
2022-11-08T09:18+0300
türkiye
yırtıcı kuş
yaban hayvanları
av
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, hobi olarak av ve yaban hayvanlarının barındırılması ve başvurusu, yürürlükte olan mevzuata ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere uygun olmak, bunların ticaretini yapmamak ve üzerinden direkt vergiye tabi kazanç elde etmemek kaydıyla, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç, memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, yavrular dahil 25, kanatlılardan yavrular dahil 100 bireyi geçmeyen sayıda hayvan barındırılmasını ve bunların bakımının üstlenilmesini kapsayacak.100'den fazla kanatlı hayvan, 25'ten fazla memeli ve sürüngen bulundurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, üretim izni almak zorunda olacak.Daha önce söz konusu sayı sınırı, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç memeliler, yırtıcı kuşlar, sürüngenlerden, yavrular da dahil 10 bireydi.
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yırtıcı kuş, yaban hayvanları, av
yırtıcı kuş, yaban hayvanları, av

Yönetmelikte değişiklik: Hobi olarak barındırılabilecek av ve yaban hayvanı sayısı 25'e yükseldi

09:18 08.11.2022
© Flickr / Dave Irvingkartal
kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Flickr / Dave Irving
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Av ve yaban hayvanlarından saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç, memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, hobi olarak barındırılabilecek sayı, yavrular dahil 10'dan 25'e yükseltildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, hobi olarak av ve yaban hayvanlarının barındırılması ve başvurusu, yürürlükte olan mevzuata ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere uygun olmak, bunların ticaretini yapmamak ve üzerinden direkt vergiye tabi kazanç elde etmemek kaydıyla, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç, memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, yavrular dahil 25, kanatlılardan yavrular dahil 100 bireyi geçmeyen sayıda hayvan barındırılmasını ve bunların bakımının üstlenilmesini kapsayacak.
100'den fazla kanatlı hayvan, 25'ten fazla memeli ve sürüngen bulundurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, üretim izni almak zorunda olacak.
Daha önce söz konusu sayı sınırı, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç memeliler, yırtıcı kuşlar, sürüngenlerden, yavrular da dahil 10 bireydi.
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