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https://sputniknews.com.tr/20221108/yargitay-baskani-akarca-rusya-federasyonu-bassavcisi-krasnov-ile-bir-araya-geldi-1063208627.html
Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi
Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Victorovich Krasnov ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T21:13+0300
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dünya
mehmet akarca
igor krasnov
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Yargıtay Başkanı Akarca, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ve beraberindekilerle makamında bir araya geldi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yer aldı.
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mehmet akarca, igor krasnov, aleksey yerhov
mehmet akarca, igor krasnov, aleksey yerhov

Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi

21:13 08.11.2022
© AAYargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov
Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Victorovich Krasnov ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Yargıtay Başkanı Akarca, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ve beraberindekilerle makamında bir araya geldi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yer aldı.
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