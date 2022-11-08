https://sputniknews.com.tr/20221108/yargitay-baskani-akarca-rusya-federasyonu-bassavcisi-krasnov-ile-bir-araya-geldi-1063208627.html

Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi

Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Victorovich Krasnov ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T21:13+0300

2022-11-08T21:13+0300

2022-11-08T21:13+0300

dünya

mehmet akarca

igor krasnov

aleksey yerhov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063208483_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f49f4d961b15d5f087be746620c7dfc1.jpg

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Yargıtay Başkanı Akarca, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ve beraberindekilerle makamında bir araya geldi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet akarca, igor krasnov, aleksey yerhov