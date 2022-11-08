https://sputniknews.com.tr/20221108/unlu-sarkici-zayn-malikten-ingiltere-basbakani-sunaka-ucretsiz-okul-yemegi-cagrisi-1063186175.html

Şarkıcı Zayn Malik'ten İngiltere Başbakanı Sunak'a ücretsiz okul yemeği çağrısı

Şarkıcı Zayn Malik'ten İngiltere Başbakanı Sunak'a ücretsiz okul yemeği çağrısı

Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a bir mektup yazarak, ülkedeki tüm okullarda durumu... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T13:01+0300

2022-11-08T13:01+0300

2022-11-08T13:06+0300

dünya

zayn malik

rishi sunak

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yemek

ingiltere

gıda

gıda yardımı

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Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a mektup yazdı. Malik, okullarda yoksul öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu çocuklar konsantrasyon eksikliği çekiyor, hatta bazıları okul kantinlerinden yiyecek çalmaya bile başvuruyor. Çünkü çok açlar ama öğle yemeği almaya güçleri yetmiyor. Utanıyorlar ve bu utanç onların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını doğrudan etkiliyor. Bu utancın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bizzat deneyimledim, Bradford'da büyürken bedava okul yemeklerine güvendim" ifadelerini kullandı.Hükümet, dönem boyunca ihtiyacı olan öğrencilere 1.6 milyondan fazla ücretsiz okul yemeği sağlandığını söylemişti.

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zayn malik, rishi sunak, ücretsiz, yemek, ingiltere, gıda, gıda yardımı