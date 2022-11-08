https://sputniknews.com.tr/20221108/unlu-sarkici-zayn-malikten-ingiltere-basbakani-sunaka-ucretsiz-okul-yemegi-cagrisi-1063186175.html
Şarkıcı Zayn Malik'ten İngiltere Başbakanı Sunak'a ücretsiz okul yemeği çağrısı
Şarkıcı Zayn Malik'ten İngiltere Başbakanı Sunak'a ücretsiz okul yemeği çağrısı
Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a bir mektup yazarak, ülkedeki tüm okullarda durumu... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:01+0300
2022-11-08T13:01+0300
2022-11-08T13:06+0300
dünya
zayn malik
rishi sunak
ücretsiz
yemek
ingiltere
gıda
gıda yardımı
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Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a mektup yazdı. Malik, okullarda yoksul öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu çocuklar konsantrasyon eksikliği çekiyor, hatta bazıları okul kantinlerinden yiyecek çalmaya bile başvuruyor. Çünkü çok açlar ama öğle yemeği almaya güçleri yetmiyor. Utanıyorlar ve bu utanç onların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını doğrudan etkiliyor. Bu utancın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bizzat deneyimledim, Bradford'da büyürken bedava okul yemeklerine güvendim" ifadelerini kullandı.Hükümet, dönem boyunca ihtiyacı olan öğrencilere 1.6 milyondan fazla ücretsiz okul yemeği sağlandığını söylemişti.
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zayn malik, rishi sunak, ücretsiz, yemek, ingiltere, gıda, gıda yardımı
zayn malik, rishi sunak, ücretsiz, yemek, ingiltere, gıda, gıda yardımı
Şarkıcı Zayn Malik'ten İngiltere Başbakanı Sunak'a ücretsiz okul yemeği çağrısı
13:01 08.11.2022 (güncellendi: 13:06 08.11.2022) Abone ol
Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a bir mektup yazarak, ülkedeki tüm okullarda durumu olmayan öğrenciler için ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu.
Eski One Direction grubunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a mektup yazdı.
Malik, okullarda yoksul öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu çocuklar konsantrasyon eksikliği çekiyor, hatta bazıları okul kantinlerinden yiyecek çalmaya bile başvuruyor. Çünkü çok açlar ama öğle yemeği almaya güçleri yetmiyor. Utanıyorlar ve bu utanç onların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını doğrudan etkiliyor. Bu utancın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bizzat deneyimledim, Bradford'da büyürken bedava okul yemeklerine güvendim" ifadelerini kullandı.
Hükümet, dönem boyunca ihtiyacı olan öğrencilere 1.6 milyondan fazla ücretsiz okul yemeği sağlandığını söylemişti.