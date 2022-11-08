https://sputniknews.com.tr/20221108/twitter-kullanici-sayimiz-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesinde-1063195640.html
Twitter: Kullanıcı sayımız tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Twitter: Kullanıcı sayımız tüm zamanların en yüksek seviyesinde
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından kullanıcı sayısının en yüksek seviyesine yükseldiği açıklandı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T15:31+0300
2022-11-08T15:31+0300
2022-11-08T15:31+0300
yaşam
elon musk
twitter
kullanıcı
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcı sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiği duyuruldu.The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre Twitter'ın günlük kullanıcı artışı, Musk'ın platformu satın almasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Musk, geçen pazar günü yaptığı açıklamada, "Kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" dedi.Geçen günlerde Musk, ayrıcaTwitter'ın gelirinde düşüş olduğunu belirterek, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221107/musktan-twitter-icin-yeni-adim-parodi-oldugunu-belirtmeyen-taklitci-hesaplar-askiya-alinacak-1063143187.html
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elon musk, twitter , kullanıcı
elon musk, twitter , kullanıcı
Twitter: Kullanıcı sayımız tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından kullanıcı sayısının en yüksek seviyesine yükseldiği açıklandı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcı sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiği duyuruldu.
The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre Twitter'ın günlük kullanıcı artışı, Musk'ın platformu satın almasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Musk, geçen pazar günü yaptığı açıklamada, "Kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" dedi.
Geçen günlerde Musk, ayrıcaTwitter'ın gelirinde düşüş olduğunu belirterek, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" demişti.