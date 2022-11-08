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https://sputniknews.com.tr/20221108/turkiyede-rus-tahili-dagitim-merkezi-kurulmasi-rus-ihracatcilara-sadece-ek-giderler-getirir-1063202941.html
'Türkiye'de Rus tahılı dağıtım merkezi kurulması, Rus ihracatçılara sadece ek giderler getirir'
'Türkiye'de Rus tahılı dağıtım merkezi kurulması, Rus ihracatçılara sadece ek giderler getirir'
Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eduard Zernin, Türkiye'yi Rus tahılı dağıtım merkezine dönüştürme fikrinin Rus ihracatçılara ek... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T18:45+0300
2022-11-08T18:45+0300
ekonomi
türkiye
rusya
tahıl
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Türkiye'nin en büyük un üreticisi Ulusoy Un'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'Türkiye'yi gaz merkezi yapmak istiyoruz' açıklamasının bir benzerini tahıl için de düşündüğünü ve son dönemlerde Rusların Türkiye'de büyük tahıl depoları bakmaya başladığını söylemişti.RİA Novosti'ye verdiği demeçte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zernin, "Tahıl dağıtım merkezi fikri yeni değil, Türkiye pazarında kendi başlarına veya yerel ortaklar aracılığıyla dağıtım yapan bazı büyük Rus ihracatçıları tarafından halihazırda kısmen uygulandı. Ancak bunu bazı Türk aktörlerin istediği gibi, gerçekten uluslararası bir projeye dönüştürmek için henüz yeterli ön koşul olmadığını düşünüyoruz. Bu, Rus ihracatçılara ek giderler ve doğrudan kayıplardan başka bir şey getirmeyecek" ifadelerini kullandı.Bu tür bir projeyi gerçekleştirmek için Rusya'ya öneride bulunan tek ülkenin Türkiye olmadığını, tüm büyük ihracatçı ülkelerin bunu ücretsiz olarak yapmaya ilgi gösterdiğini anlatan Zernin, bunun ek giderlerin yanı sıra tahıl partilerinin çeşitli gerekçelerle kaybolmasına yol açabileceğini, daha önce bu tür sorunlar yaşadıklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221026/rus-uzman-turkiyede-bir-gaz-dagitim-merkezi-olusturmak-en-iyi-secenek-1062732270.html
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türkiye, rusya, tahıl
türkiye, rusya, tahıl

'Türkiye'de Rus tahılı dağıtım merkezi kurulması, Rus ihracatçılara sadece ek giderler getirir'

18:45 08.11.2022
© AATahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eduard Zernin, Türkiye'yi Rus tahılı dağıtım merkezine dönüştürme fikrinin Rus ihracatçılara ek masraflar ve doğrudan zararlar dışında hiçbir şey getirmeyeceğini ifade etti.
Türkiye'nin en büyük un üreticisi Ulusoy Un'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'Türkiye'yi gaz merkezi yapmak istiyoruz' açıklamasının bir benzerini tahıl için de düşündüğünü ve son dönemlerde Rusların Türkiye'de büyük tahıl depoları bakmaya başladığını söylemişti.

RİA Novosti'ye verdiği demeçte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zernin, "Tahıl dağıtım merkezi fikri yeni değil, Türkiye pazarında kendi başlarına veya yerel ortaklar aracılığıyla dağıtım yapan bazı büyük Rus ihracatçıları tarafından halihazırda kısmen uygulandı. Ancak bunu bazı Türk aktörlerin istediği gibi, gerçekten uluslararası bir projeye dönüştürmek için henüz yeterli ön koşul olmadığını düşünüyoruz. Bu, Rus ihracatçılara ek giderler ve doğrudan kayıplardan başka bir şey getirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bu tür bir projeyi gerçekleştirmek için Rusya'ya öneride bulunan tek ülkenin Türkiye olmadığını, tüm büyük ihracatçı ülkelerin bunu ücretsiz olarak yapmaya ilgi gösterdiğini anlatan Zernin, bunun ek giderlerin yanı sıra tahıl partilerinin çeşitli gerekçelerle kaybolmasına yol açabileceğini, daha önce bu tür sorunlar yaşadıklarını kaydetti.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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Rus Uzman: Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturmak en iyi seçenek
26 Ekim, 18:23
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