Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası

08.11.2022

2022-11-08T21:19+0300

2022-11-08T21:19+0300

2022-11-08T21:21+0300

Türkiye'nin farklı yerlerinde arka arkaya yaşanan otobüs kazaları, akıllara dikkatsizlik mi, sorumsuzluk mu sorularını getirdi.Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın son 10 yılda özellikle trafik kazalarının önlenmesi konusunda ciddi adımlar attığını, ölümlü kazalarda da yüzde 50 oranında azalma olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:Otobüslerin otogardan çıkarken ciddi şekilde denetlendiğine vurgu yapan Yıldırım, "Firmalarımızın kendi iç denetimlerini yapmaları lazım. Şoför sorununa eğilmemiz lazım. Bütün bakanlıkların bir araya gelerek, sivil toplum örgütlü ortak bir yapı oluşturmamız lazım. Şoförlerin çalışma şartları çok ağır. Ekonomik koşulları yetersiz. Buna bir düzenleme yapılması lazım. Çalışma şartlarını, dinlenme koşullarını iyileştirmemiz lazım. Gelirler artmadığı sürece arkadan şoför gelmiyor" ifadelerini kullandı.Yıldırım, şoförlüğün işsiz insanların tercih ettiği bir meslek haline geldiğini ifade ederek, "Eğitimlerinin yeterli şekilde yapılması gerekiyor. Alan ve teorik eğitimleri yapılması lazım. 10-20 yıllık şoförlerin eğitimlerinin tekrarlanması lazım. Teknoloji gelişiyor, zaman değişiyor, dijitalleşme geliyor. Bunların hepsiyle ilgili şoförlerin bilgilendirilmesi lazım. Şoför sorununun çözülmesi lazım, kazaların temel sebeplerinden biri şofördür" dedi.'Direksiyon başında telefon kullanmayın' uyarısıŞoförlere de uyarılarda bulunan Yıldırım, "Viraja hızlı girildiğinde yapacak bir şey kalmıyor. Daha kontrollü olunması lazım. Telefonu kesinlikle direksiyonda kullanmasınlar. Bir anlık dalgınlık, bir anlık yoldan kopmak kazaya neden oluyor. En önde oldukları için ilk önce onların hayatı gidiyor. Sonrasında araçtaki yolcular, aileleri, herkes mağdur oluyor" dedi. Yıldırım, şoförün herhangi bir rahatsızlığında, anlık şoför değişimi yapabilmesi gerektiğini de ifade etti.'Kural ihlali yapanların meslekten men edilmesi gerek'Sürekli kural ihlali yapan şoförlerin meslekten menedilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Şoförler için sicil havuzu oluşturmak gerekiyor. Suç işleyenlere yolcu teslim etmememiz lazım. Bu tür alışkanlıklar edinmiş, telefon kullanan, trafik ihlali yapan, alkol kullanan insanları da ticari taşımadan uzak tutmak gerekir. Bir araya gelip şoför sorununa kökten çözüm üretilmeli. Yoksa yapılan çalışmalar bir yere kadar etkili oluyor. Şoför sorunu çözülmezse kazanın önüne yüzde 100 geçme şansınız yok" ifadelerini kullandı.Şoförler de telefonu suçlu buldu45 yıllık şoför olan Ali Gürses, "Her şeyi sürücü hatası olarak düşünmek yanlış. Arabanın mekanik aksamında da bir arıza olabilir ama tabi ki kaptanların da yorgunlukları oluyor. İstirahat etmiyorlar, zamanlarını öyle değerlendirmiyorlar. Şoförlerin hatası bunlar. Yorgunluk olduğu zaman ister istemez kaza oluyor. Bizim sermayemiz uyku. Uykusunu alan kaptan kolay kolay kaza yapmaz. İstirahat edemezsen, direksiyona oturduğun zaman da yorgunluk çöker. Telefona şirkette arayan olursa bakıyorum ya da muavin arkadaş bakıyor. Şahsi bir konum için kolay kolay direksiyonda konuşmam. Telefon da kazayı etkiler. Mesaj yazmaya başladıklarında yolu göremiyorlar. Bu da risk" diye konuştu.36 senelik şoför Ayhan Şişe ise, "Genelde telefonla ilgilenildiğinde sıkıntı oluyor. Muavine vermiyorlar. Ben kesinlikle telefonu elime almıyorum. Muavin konuşur ve gerekeni yapar. Bazı dikkatsiz arkadaşlarımız telefonla konuşuyor. Bundan olabilir. Otobüslerin her birinde yatak var. Şoförlerin biri kullanırken biri zaten uyuyor. Türkiye'de şu an şoför sıkıntısı var. Kamyoncuları otobüs şoförü yapıyorlar. Yolcu otobüsü başka, karpuz kamyonu başka oluyor. Karpuz taşır gibi yolcu taşırsa olacağı bu" dedi.

