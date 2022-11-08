https://sputniknews.com.tr/20221108/trump-2024-secimlerine-iliskin-15-kasimda-buyuk-bir-duyuru-yapacagini-duyurdu-1063177534.html
Trump, 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da 'büyük bir duyuru' yapacağını duyurdu
Trump, 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da 'büyük bir duyuru' yapacağını duyurdu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T06:43+0300
2022-11-08T06:43+0300
2022-11-08T06:43+0300
dünya
abd
donald trump
seçim
aday
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Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi.Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.
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abd, donald trump, seçim, aday
abd, donald trump, seçim, aday
Trump, 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da 'büyük bir duyuru' yapacağını duyurdu
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı.
Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.
Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.
Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi.
Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.