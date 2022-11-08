https://sputniknews.com.tr/20221108/trabzonda-sahipli-kopeklere-agizlik-karari-tartismasi-halki-panige-surukler-1063189879.html

Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı tartışması: 'Halkı paniğe sürükler'

Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı tartışması: 'Halkı paniğe sürükler'

Trabzon'da, sahipsiz köpek ve kedilerin ısırmasıyla 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca sahipli... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T14:05+0300

2022-11-08T14:05+0300

2022-11-08T14:11+0300

trabzon

köpek

türkiye

yarasa

virüs

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Trabzon'da sahipsiz köpek ve kedilerin ısırması sonucu 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi nedeniyle 20 Ekim'de Valilik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesi kararı alındı. Vakaların yüzde 32'sine sahipli, yüzde 63'üne ise sahipsiz hayvanların neden olduğu belirtildi. Ayrıca sahipli hayvanların yüzde 42'sinin aşılı, yüzde 58'inin aşısız olduğunun bildirildiği kararda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ağızlık denetimlerinin yapılacağı vurgulandı. Karara hayvanseverler ise tepki gösterdi.‘Köpekleri yarasa sınıfına sokmuşsunuz gibi oluyor’Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erol Sayın, sağlıklı hayvanların salyasında kuduz virüsü bulunmadığını belirtti:Yasaklı ırklar için ağızlık takmanın kanunen zorunlu olduğunu söyleyen Sayın, "Golden gibi saldırgan olmayan ya da Pincher gibi küçük ırklar, neden ağızlık ile gezmek zorunda? Köpeğin ağızlık takılabilecek kadar ağzı yok. Kimseye bir şey yaptığı yok. Zaten zor nefes alıyor. Sırf tedbir olsun, diyerek ağızlık ile dolaştırılmaları şartını neden eklediler?" diye konuştu.'Terk edilmiş köpekleri aşılamak daha akılcı'Kuduz virüsünün yaban hayatındaki canlılardan kedi ve köpeklere bulaştığını anlatan veteriner hekim Ahmet Zeki Gültepe de "Köpeğinizle birlikte pikniğe gidip tasmasını çözdünüz. O sırada tilki ile karşılaştı. Tilkide kuduz var ve köpeği ısırdı veya köpeğiniz kuduz virüsü olan bir eti çiğ biçimde tüketti ve semptom gösterdi. Bunun olma ihtimali, klinikten çıktıktan sonra bir aracın size çarpma ihtimalinden çok daha düşük fakat milyonda bir bile olsa bu da bir ihtimal. Ancak kırsaldan şehre gelebilir. Örneğin; Zigana'da terk edilmiş yüzlerce köpek var. Başıboş köpekler, kırsalda çakal, kurt, tilki gibi hayvanlarla bir araya gelebilecek durumda. Şehirdeki köpeklere ağızlık takmak yerine kırsaldaki terk edilmiş köpekleri aşılamak, daha akılcı bir yöntem" dedi.'Kaç pozitif vaka olduğu belirtilmemiş'Hayvan sahiplerinin, kedi ve köpeklerinin sorumluluğunu almak zorunda olduğunu kaydeden Gültepe, "Paylaşılan istatistiklerin 'Kedi ve köpek ısırdı' şeklindeki hastane başvuruları olduğunu düşünüyorum. Açıklamada sahipli ve sahipsiz hayvan yüzdeleri belirtilmiş ama kaç tane pozitif vaka olduğu belirtilmemiş. Bu kadar kuduz pozitif olsa yer yerinden oynardı. Hayvan sahipleri, hayvanlarının aşısını tam anlamıyla yaptırmak zorunda. Bu hem kendi hem çevre hem de köpeğinin sağlığı için gerekli fakat kuduz aşısı olup olmadığını denetlemek, bütün köpekleri zan altında bırakmaktan daha doğru bir çözüm" diye konuştu.'Hayvanıma kesinlikle ağızlık takmayacağım'Pug ırkı köpeğinin ağız özelliği nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyleyen Miraç Furuncu ise "Köpeğimizin kuduz olma ihtimali yok çünkü aşıları tam. Bu hayvana kesinlikle ağızlık takamayız. Bunlar, doğuştan astım hastası. Karar verirken cins olarak ayırmaları gerekiyordu. Hayvanıma kesinlikle takmayacağım. Gerekirse kimliğini her dakika yanımda taşıyıp, sorduklarında kuduz aşısı olduğunu beyan edeceğim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210414/ibbnin-tepki-ceken-tasma-ve-agizlik-levhalari-toplatildi-1044267514.html

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