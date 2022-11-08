https://sputniknews.com.tr/20221108/toggun-uretim-bandi-yok-iddialarina-bakan-varanktan-yanit-isinlanma-teknolojisiyle-gidip-geldi-1063201468.html
'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Bakan Varank'tan yanıt: Işınlanma teknolojisiyle gidip geldi
'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Bakan Varank'tan yanıt: Işınlanma teknolojisiyle gidip geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de Togg fabrikasını gezdiği videonun görüntüleriyle... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T17:58+0300
2022-11-08T17:58+0300
2022-11-08T18:00+0300
mustafa varank
togg
üretim
türkiye
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim'de Togg fabrikasında incelemelerde bulunurken çekilen görüntüleri paylaştı.Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler…" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221029/togg-uretim-bandindan-indirildi-ilk-araci-cumhurbaskani-erdogan-kullaniyor-1062846680.html
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mustafa varank, togg, üretim
mustafa varank, togg, üretim
'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Bakan Varank'tan yanıt: Işınlanma teknolojisiyle gidip geldi
17:58 08.11.2022 (güncellendi: 18:00 08.11.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de Togg fabrikasını gezdiği videonun görüntüleriyle yanıt verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim'de Togg fabrikasında incelemelerde bulunurken çekilen görüntüleri paylaştı.
Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler…" ifadelerine yer verdi.