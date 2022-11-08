https://sputniknews.com.tr/20221108/toggun-uretim-bandi-yok-iddialarina-bakan-varanktan-yanit-isinlanma-teknolojisiyle-gidip-geldi-1063201468.html

'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Bakan Varank'tan yanıt: Işınlanma teknolojisiyle gidip geldi

'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Bakan Varank'tan yanıt: Işınlanma teknolojisiyle gidip geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Togg'un üretim bandı yok' iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim'de Togg fabrikasını gezdiği videonun görüntüleriyle... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T17:58+0300

2022-11-08T17:58+0300

2022-11-08T18:00+0300

mustafa varank

togg

üretim

türkiye

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim'de Togg fabrikasında incelemelerde bulunurken çekilen görüntüleri paylaştı.Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler…" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221029/togg-uretim-bandindan-indirildi-ilk-araci-cumhurbaskani-erdogan-kullaniyor-1062846680.html

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