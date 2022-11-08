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https://sputniknews.com.tr/20221108/surucu-direksiyon-basinda-bayildi-otomobili-diger-suruculer-durdurdu-1063192454.html
Sürücü direksiyon başında bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu
Sürücü direksiyon başında bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu
Ankara'da, sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirince metrelerce sürüklenen otomobil, diğer sürücüler tarafından güçlükle durduruldu. Sürücülerin peşinden... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T14:49+0300
2022-11-08T14:49+0300
yaşam
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otomobil
baygınlık
sürücü
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Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydanında ismi öğrenilemeyen kadın, otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen nedenle baygınlık geçirdi.Kontrolden çıkan araç, refüje çarpıp, yolda ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı.Servis şoförü Serkan Kaya, açık camdan içeri sarkıp, el frenine ulaşarak aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Başka sürücü de yolcu kapısından tutarak aracı durdurmaya çalıştı.Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, çevredekiler tarafından kapısı açılarak durduruldu. Baygınlık geçiren kadın ise sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220122/nefes-borusuna-cay-kacan-cayci-bayginlik-gecirdi-1053001914.html
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türkiye, ankara, otomobil, baygınlık, sürücü
türkiye, ankara, otomobil, baygınlık, sürücü

Sürücü direksiyon başında bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu

14:49 08.11.2022
© DHASürücü direksiyon başında bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu
Sürücü direksiyon başında bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© DHA
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Ankara'da, sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirince metrelerce sürüklenen otomobil, diğer sürücüler tarafından güçlükle durduruldu. Sürücülerin peşinden koşup, camdan içeri sarkarak aracı durdurma çabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydanında ismi öğrenilemeyen kadın, otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen nedenle baygınlık geçirdi.
Kontrolden çıkan araç, refüje çarpıp, yolda ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı.
Servis şoförü Serkan Kaya, açık camdan içeri sarkıp, el frenine ulaşarak aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Başka sürücü de yolcu kapısından tutarak aracı durdurmaya çalıştı.
Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, çevredekiler tarafından kapısı açılarak durduruldu. Baygınlık geçiren kadın ise sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Nefes borusuna çay kaçan çaycı baygınlık geçirdi
22 Ocak, 01:41
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