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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/stoltenberg-nato-ukraynada-rusyanin-sartlarina-gore-bir-ateskes-istemiyor-1063210179.html
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'da Rusya'nın şartlarına göre bir ateşkes istemiyor
Stoltenberg: NATO, Ukrayna'da Rusya'nın şartlarına göre bir ateşkes istemiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna'da Rusya’nın şartlarına göre bir ateşkese karşı olduğunu belirterek, bunun gücün kullanılmasının politik... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T21:36+0300
2022-11-08T21:36+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır'daki COP27 iklim konferansında düzenlenen 'İklim Güvenliği' konulu toplantıya video konferans yoluyla katıldı.Stoltenberg, “Ukrayna Rusya'nın taleplerine uyar ve Rusya'nın işgal ettiği, topraklarını ele geçirdiği gerçeğini kabul ederse, saldırıların devam etme riski doğar. Bu Ukrayna için bir felaket olmakla kalmayacak, aynı zamanda, güç kullanımının, komşu ülkeler üzerinde kontrol kazanmanın siyasi hedeflerine ulaşmasına izin verdiğine dair bir sinyal olacağından, hepimiz için bir tehlike olacaktır” dedi.Stoltenberg, savaştan önce Rusya'nın sadece Ukrayna’ya karşı değil, aynı zamanda NATO ve ittifak devletlerine karşı da ‘hırs gösterisinde’ bulunduğunu ileri sürerek, “NATO'nun kapılarını kapatmasını istediler, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üye olmasını engellemek istediler, NATO'nun tüm güçlerini bloğun doğu kısmından çekmesini istediler ki bu kabul edilemez” diye konuştu.Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakının her şeye rağmen ‘savaşı bitirmek istediğini’ savunarak, "Herkes savaşın bitmesini istiyor ama Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdüremez. Rusya savaşmayı bırakırsa barışa kavuşacağız. Evet, savaşı bitirmek istiyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu Devlet Başkanı Putin'in komşusu Ukrayna’nın egemenliğine saygı duymasıdır” ifadelerini kullandı.NATO'nun Ukrayna ihtilafına taraf olmadığını bir kez daha yineleyen Stoltenberg. “Rusya, komşularının neyi yapıp neyi yapamayacağına karar verebilecekleri bir etki alanı sistemini yeniden kurmak istiyor. Bu daha tehlikeli bir dünya. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var, NATO ve müttefikleri çatışmanın taraf değil, ancak Ukrayna'yı destekliyoruz” dedi.
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nato, jens stoltenberg
nato, jens stoltenberg

Stoltenberg: NATO, Ukrayna'da Rusya'nın şartlarına göre bir ateşkes istemiyor

21:36 08.11.2022
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna'da Rusya’nın şartlarına göre bir ateşkese karşı olduğunu belirterek, bunun gücün kullanılmasının politik hedeflere ulaşılmasına yol açtığı mesajı verebileceğini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır'daki COP27 iklim konferansında düzenlenen 'İklim Güvenliği' konulu toplantıya video konferans yoluyla katıldı.
Stoltenberg, “Ukrayna Rusya'nın taleplerine uyar ve Rusya'nın işgal ettiği, topraklarını ele geçirdiği gerçeğini kabul ederse, saldırıların devam etme riski doğar. Bu Ukrayna için bir felaket olmakla kalmayacak, aynı zamanda, güç kullanımının, komşu ülkeler üzerinde kontrol kazanmanın siyasi hedeflerine ulaşmasına izin verdiğine dair bir sinyal olacağından, hepimiz için bir tehlike olacaktır” dedi.
Stoltenberg, savaştan önce Rusya'nın sadece Ukrayna’ya karşı değil, aynı zamanda NATO ve ittifak devletlerine karşı da ‘hırs gösterisinde’ bulunduğunu ileri sürerek, NATO'nun kapılarını kapatmasını istediler, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üye olmasını engellemek istediler, NATO'nun tüm güçlerini bloğun doğu kısmından çekmesini istediler ki bu kabul edilemez” diye konuştu.
Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakının her şeye rağmen ‘savaşı bitirmek istediğini’ savunarak, "Herkes savaşın bitmesini istiyor ama Ukrayna savaşmayı bırakırsa bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdüremez. Rusya savaşmayı bırakırsa barışa kavuşacağız. Evet, savaşı bitirmek istiyoruz ve bunu yapmanın en iyi yolu Devlet Başkanı Putin'in komşusu Ukrayna’nın egemenliğine saygı duymasıdır” ifadelerini kullandı.
NATO'nun Ukrayna ihtilafına taraf olmadığını bir kez daha yineleyen Stoltenberg. “Rusya, komşularının neyi yapıp neyi yapamayacağına karar verebilecekleri bir etki alanı sistemini yeniden kurmak istiyor. Bu daha tehlikeli bir dünya. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var, NATO ve müttefikleri çatışmanın taraf değil, ancak Ukrayna'yı destekliyoruz” dedi.
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