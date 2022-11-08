Stoltenberg: Erdoğan'a Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim

"BM, NATO müttefiki Türkiye ve uluslararası camia, küresel gıda pazarındaki baskıyı kısmen de olsa azaltmak için tahılın, Ukrayna'dan ihracını mümkün kılan anlaşmayı müzakere ederek sonuçlandırdı. Geçen hafta İstanbul'u ziyaret ettim. Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasına uyması ve anlaşmayı uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz."