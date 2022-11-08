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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/stoltenberg-erdogana-turkiyenin-tahil-anlasmasindaki-cabalarini-takdirle-karsiladigimi-ilettim-1063202546.html
Stoltenberg: Erdoğan'a Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim
Stoltenberg: Erdoğan'a Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T18:46+0300
2022-11-08T18:50+0300
ukrayna krizi
tahıl
jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
ukrayna
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır'da düzenlenen COP27 iklim konferansında düzenlenen 'İklim Güvenliği' konulu toplantıya video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.Ukrayna tahılının dünyaya aktarılmasını sağlayan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'yi takdirle karşıladıklarını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta ilettiğini ifade eden Stoltenberg, şunları söyledi:Stoltenberg, "Bir aşamada savaşı sonlandıracak müzakerelerde elini güçlendirebilmesi için Ukrayna'yı desteklemeliyiz" ifadelerini de kullandı.
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tahıl, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, ukrayna
tahıl, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, ukrayna

Stoltenberg: Erdoğan'a Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim

18:46 08.11.2022 (güncellendi: 18:50 08.11.2022)
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasını uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Mısır'da düzenlenen COP27 iklim konferansında düzenlenen 'İklim Güvenliği' konulu toplantıya video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.
Ukrayna tahılının dünyaya aktarılmasını sağlayan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'yi takdirle karşıladıklarını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta ilettiğini ifade eden Stoltenberg, şunları söyledi:

"BM, NATO müttefiki Türkiye ve uluslararası camia, küresel gıda pazarındaki baskıyı kısmen de olsa azaltmak için tahılın, Ukrayna'dan ihracını mümkün kılan anlaşmayı müzakere ederek sonuçlandırdı. Geçen hafta İstanbul'u ziyaret ettim. Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini bizzat gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdirle karşıladığımı ilettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasına uyması ve anlaşmayı uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz."

Stoltenberg, "Bir aşamada savaşı sonlandıracak müzakerelerde elini güçlendirebilmesi için Ukrayna'yı desteklemeliyiz" ifadelerini de kullandı.
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