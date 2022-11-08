https://sputniknews.com.tr/20221108/rusyada-ambulans-helikopteri-sert-inis-yapti-tasidigi-hasta-oldu-1063210292.html
Rusya’da ambulans helikopteri sert iniş yaptı: Taşıdığı hasta öldü
Rusya’da ambulans helikopteri sert iniş yaptı: Taşıdığı hasta öldü
Rusya’nın Kostroma Bölgesi’nde Mi-2 tipi ambulans helikopterinin sert iniş yaptığı, helikopterin taşıdığı hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T21:40+0300
2022-11-08T21:40+0300
2022-11-08T21:40+0300
dünya
rusya
ambulans helikopter
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Kostroma Valiliği’nin açıklamasında, “Şarya şehrinden kalkan Mi-2 helikopteri, Sokerkino havaalanına birkaç kilometre kala sert iniş yaptı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor” ifadesine yer verildi.Kostroma Valisi Sergey Sitnikov’un olay yerine gittiği bildirildi.Açıklamada, “Ön verilere göre, ambulans helikopteriyle taşınan hasta kaza sonucu hayatını kaybetti. İki pilot ve iki sağlık görevlisi yaralandı” denildi.
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rusya, ambulans helikopter
rusya, ambulans helikopter
Rusya’da ambulans helikopteri sert iniş yaptı: Taşıdığı hasta öldü
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Rusya’nın Kostroma Bölgesi’nde Mi-2 tipi ambulans helikopterinin sert iniş yaptığı, helikopterin taşıdığı hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Kostroma Valiliği’nin açıklamasında, “Şarya şehrinden kalkan Mi-2 helikopteri, Sokerkino havaalanına birkaç kilometre kala sert iniş yaptı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor” ifadesine yer verildi.
Kostroma Valisi Sergey Sitnikov’un olay yerine gittiği bildirildi.
Açıklamada, “Ön verilere göre, ambulans helikopteriyle taşınan hasta kaza sonucu hayatını kaybetti. İki pilot ve iki sağlık görevlisi yaralandı” denildi.