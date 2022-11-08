https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-ve-turkiye-arasindaki-ticaretin-ulusal-para-uzerinden-yapilmasi-rahat-ve-kazancli-1063212548.html
‘Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin ulusal para üzerinden yapılması rahat ve kazançlı’
‘Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin ulusal para üzerinden yapılması rahat ve kazançlı’
Rusya ve Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını değerlendiren Rus uzman Kapustkin, ticaretin ulusal para birimi üzerinden yapılmasının Rusya ve... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T22:58+0300
2022-11-08T22:58+0300
2022-11-08T22:58+0300
görüş
rusya
türkiye
türk lirası
ruble
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dünya Ekonomisi Bölümü’nden Doç. Vadim Kapustkin, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’yle ticaretin ulusal para birimi üzerinden gerçekleştirilmesi Rusya için rahat bir seçenek, çünkü şimdi Batı ülkelerine ait para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili belli sorunlar var. Türkiye bizim için önemli partner. Batı para birimlerinin Rusya’ya girişinin kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerini kullanmak bizim için doğal olarak yararlı. Bunun Türkiye için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye dolar ve euro’dan tasarruf edebilecek. Bu nedenle Türkiye Rusya’yla ticarette ulusal para birimlerine geçişten kesinlikle kazançlı olacak” dedi.Kapustkin’in görüşüne göre, Rusya ve Türkiye’nin ticareti ulusal para birimi üzerinden yaprak Batı’nın baskı olasılığını en aza indirecek:
https://sputniknews.com.tr/20221006/rusya-ve-turkiye-rus-gazi-icin-odemelerinin-bir-kismini-rubleye-cevirdi-1062032884.html
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rusya, türkiye, türk lirası, ruble
rusya, türkiye, türk lirası, ruble
‘Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin ulusal para üzerinden yapılması rahat ve kazançlı’
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Özel
Rusya ve Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını değerlendiren Rus uzman Kapustkin, ticaretin ulusal para birimi üzerinden yapılmasının Rusya ve Türkiye için rahat ve kazançlı olduğunu belirtti.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dünya Ekonomisi Bölümü’nden Doç. Vadim Kapustkin, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’yle ticaretin ulusal para birimi üzerinden gerçekleştirilmesi Rusya için rahat bir seçenek, çünkü şimdi Batı ülkelerine ait para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili belli sorunlar var. Türkiye bizim için önemli partner. Batı para birimlerinin Rusya’ya girişinin kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerini kullanmak bizim için doğal olarak yararlı. Bunun Türkiye için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye dolar ve euro’dan tasarruf edebilecek. Bu nedenle Türkiye Rusya’yla ticarette ulusal para birimlerine geçişten kesinlikle kazançlı olacak” dedi.
Kapustkin’in görüşüne göre, Rusya ve Türkiye’nin ticareti ulusal para birimi üzerinden yaprak Batı’nın baskı olasılığını en aza indirecek:
“Bankalarımız, ulusal para birimlerini kullanarak Batı’daki muhabir hesapları teğet geçebilmesi kolay olacak. Ayrıca ulusal para birimlerine geçerek Batı’dan bağımsız ödeme sistemlerini kullanmalarına artık hiçbir şey engel olamayacak. Bu yüzden ikili ticareti ulusal para birimlerine geçirerek Rusya ve Türkiye, ABD ve Batı Avrupa güçlerinin finansal araçlarıyla kendilerine uygulayabilecekleri baskı olasılığını fiilen en aza indirecekler.”