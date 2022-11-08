https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-ve-turkiye-arasindaki-ticaretin-ulusal-para-uzerinden-yapilmasi-rahat-ve-kazancli-1063212548.html

‘Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin ulusal para üzerinden yapılması rahat ve kazançlı’

‘Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin ulusal para üzerinden yapılması rahat ve kazançlı’

Rusya ve Türkiye arasında kısmi ruble ticaretinin başladığını değerlendiren Rus uzman Kapustkin, ticaretin ulusal para birimi üzerinden yapılmasının Rusya ve... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T22:58+0300

2022-11-08T22:58+0300

2022-11-08T22:58+0300

görüş

rusya

türkiye

türk lirası

ruble

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St. Petersburg Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dünya Ekonomisi Bölümü’nden Doç. Vadim Kapustkin, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’yle ticaretin ulusal para birimi üzerinden gerçekleştirilmesi Rusya için rahat bir seçenek, çünkü şimdi Batı ülkelerine ait para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili belli sorunlar var. Türkiye bizim için önemli partner. Batı para birimlerinin Rusya’ya girişinin kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerini kullanmak bizim için doğal olarak yararlı. Bunun Türkiye için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye dolar ve euro’dan tasarruf edebilecek. Bu nedenle Türkiye Rusya’yla ticarette ulusal para birimlerine geçişten kesinlikle kazançlı olacak” dedi.Kapustkin’in görüşüne göre, Rusya ve Türkiye’nin ticareti ulusal para birimi üzerinden yaprak Batı’nın baskı olasılığını en aza indirecek:

https://sputniknews.com.tr/20221006/rusya-ve-turkiye-rus-gazi-icin-odemelerinin-bir-kismini-rubleye-cevirdi-1062032884.html

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rusya, türkiye, türk lirası, ruble