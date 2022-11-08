https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-cift-tescili-olan-yolcu-ucaklarina-getirdigi-kisitlamalarla-ilgili-turkiye-ile-gorusecegiz-1063186518.html
Rusya: Çift tescili olan yolcu uçaklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili Türkiye ile görüşeceğiz
Rusya: Çift tescili olan yolcu uçaklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili Türkiye ile görüşeceğiz
Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, iki ayrı yerde kaydı bulunan çift tescilli uçakların hava sahasını kullanmasına ilişkin getirdiği kısıtlama konusunda... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:09+0300
2022-11-08T13:09+0300
2022-11-08T13:09+0300
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, çift tescili bulunan Rus yolcu uçaklarının Türkiye’nin hava sahası üstünde uçuş gerçekleştiremiyor olmasına ilişkin, “Yakında Türkiye’nin havacılık otoriteleri ile bu konuda görüşmeler planlanmıştır” açıklamasını yaptı.Söz konusu açıklama, Rus RBC gazetesinin, çift tescili bulunan Rus uçaklarının kendi hava sahasından geçmesinin Türkiye tarafından yasaklandığını yazmasını izledi. Yasağın kasım başında uygulanmaya başladığı belirtiliyor. Türkiye üstünden uçamıyor olmaları, Rus yolcu uçaklarının sefer sürelerinin uzamasına neden olmuştu.Bununla beraber Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Yabancı ülkelerin Rusya’yı çift tescil denilen uygulama ile suçlamaları ayrımcılıktır ve ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), Chicago Sözleşmesi’nin 44. maddesiyle belirlenmiş olan prensipleri ile uyuşmamaktadır” ifadelerini de kullandı. Rus yetkililer, Batı ülkelerine atıfla, “Durum öyle bir hâl aldı ki hasım ülkeler bizi kendileri tarafından oluşturulan bir sistem olan çift tescil ile suçluyorlar” diye ekledi.Batı ülkelerinin Ukrayna’da yaşananlar sebebiyle bir dizi yaptırım uygulaması sonrası Rus havayolu şirketleri uçak filolarını kayıtlı oldukları yabancı ülkelerden çekip tescillerini Rusya’ya geçirmişlerdi. Bazı uçaklarınsa iki ayrı yerde kayıtlı olma durumu sürmüştü. Bu da uçakları kiralayan şirketlerin bu uçakları yabancı ülkelerde bulundukları sırada alıkoyabilmelerine yol açıyordu.
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rbc, rbc tv, rusya, rusya ulaştırma bakanlığı, türkiye
Rusya: Çift tescili olan yolcu uçaklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili Türkiye ile görüşeceğiz
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, iki ayrı yerde kaydı bulunan çift tescilli uçakların hava sahasını kullanmasına ilişkin getirdiği kısıtlama konusunda Türkiye ile görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, çift tescili bulunan Rus yolcu uçaklarının Türkiye’nin hava sahası üstünde uçuş gerçekleştiremiyor olmasına ilişkin, “Yakında Türkiye’nin havacılık otoriteleri ile bu konuda görüşmeler planlanmıştır” açıklamasını yaptı.
Söz konusu açıklama, Rus RBC gazetesinin, çift tescili bulunan Rus uçaklarının kendi hava sahasından geçmesinin Türkiye tarafından yasaklandığını yazmasını izledi. Yasağın kasım başında uygulanmaya başladığı belirtiliyor. Türkiye üstünden uçamıyor olmaları, Rus yolcu uçaklarının sefer sürelerinin uzamasına neden olmuştu.
Bununla beraber Rusya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Yabancı ülkelerin Rusya’yı çift tescil denilen uygulama ile suçlamaları ayrımcılıktır ve ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), Chicago Sözleşmesi’nin 44. maddesiyle belirlenmiş olan prensipleri ile uyuşmamaktadır” ifadelerini de kullandı. Rus yetkililer, Batı ülkelerine atıfla, “Durum öyle bir hâl aldı ki hasım ülkeler bizi kendileri tarafından oluşturulan bir sistem olan çift tescil ile suçluyorlar” diye ekledi.
Batı ülkelerinin Ukrayna’da yaşananlar sebebiyle bir dizi yaptırım uygulaması sonrası Rus havayolu şirketleri uçak filolarını kayıtlı oldukları yabancı ülkelerden çekip tescillerini Rusya’ya geçirmişlerdi. Bazı uçaklarınsa iki ayrı yerde kayıtlı olma durumu sürmüştü. Bu da uçakları kiralayan şirketlerin bu uçakları yabancı ülkelerde bulundukları sırada alıkoyabilmelerine yol açıyordu.