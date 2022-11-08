https://sputniknews.com.tr/20221108/resmi-gazetede-yayimlandi-sirketlerin-sermaye-kaybinda-kur-farki-zarari-otelendi-1063178096.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirketlerin sermaye kaybında kur farkı zararı ötelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirketlerin sermaye kaybında kur farkı zararı ötelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, şirketlerin borca batık olma durumu hesabında kur farkı zararı 2024 başına kadar dikkate alınmayacak. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T08:41+0300

2022-11-08T08:41+0300

2022-11-08T08:41+0300

türkiye

resmi gazete

türk ticaret kanunu

şirket

borç

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Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararının tamamı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayacak.Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında, şirketlerde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak esasları düzenleyen tebliğde değişikliğe gidildi.Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geçici 1. maddede yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2023 olan söz konusu zaman sınırı 1 Ocak 2024 olarak değiştirildi.Yeni düzenlemeye göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecek.

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resmi gazete, türk ticaret kanunu, şirket, borç