Putin: İşgücü piyasasında durum stabil, işsizlik asgari düzeyde
19:42 08.11.2022 (güncellendi: 19:44 08.11.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki işgücü piyasasında durumun stabil olduğunu ve işsizliğin yüzde 3.9 ile asgari düzeyde bulunduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet yetkilileriyle çocuklu ailelerin gelirlerinin desteklenmesiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.
Rusya lideri, "İşgücü piyasasındaki mevcut durum stabil. İşsizlik, yüzde 3.9 ile asgari düzeyde bulunuyor" dedi.
Ana görevlerinin çocuklu aileleri destekleme sistemi kurarak bu tür ailelerde yoksulluk tehdidini en aza indirgemek olduğunu kaydeden Putin, bu sistemin sürekli analiz edilip ayarlanması, sadece demografik süreçlerin değil, işgücü piyasasındaki durumun, gelir ve maaşlardaki dinamiğin de izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Çocuklu ailelerin yeterliliklerini yükseltip gelirlerini artırabilecekleri koşulları oluşturma talimatı veren Rusya lideri, bu konuda hükümet tarafından destek sunulmasını ve maaşların enflasyondan daha hızlı artması gerektiğini de ifade etti.
Rusya lideri, "İşgücü piyasasındaki mevcut durum stabil. İşsizlik, yüzde 3.9 ile asgari düzeyde bulunuyor" dedi.
Ana görevlerinin çocuklu aileleri destekleme sistemi kurarak bu tür ailelerde yoksulluk tehdidini en aza indirgemek olduğunu kaydeden Putin, bu sistemin sürekli analiz edilip ayarlanması, sadece demografik süreçlerin değil, işgücü piyasasındaki durumun, gelir ve maaşlardaki dinamiğin de izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Çocuklu ailelerin yeterliliklerini yükseltip gelirlerini artırabilecekleri koşulları oluşturma talimatı veren Rusya lideri, bu konuda hükümet tarafından destek sunulmasını ve maaşların enflasyondan daha hızlı artması gerektiğini de ifade etti.