https://sputniknews.com.tr/20221108/putin-isgucu-piyasasinda-durum-stabil-issizlik-asgari-duzeyde-1063203565.html

Putin: İşgücü piyasasında durum stabil, işsizlik asgari düzeyde

Putin: İşgücü piyasasında durum stabil, işsizlik asgari düzeyde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki işgücü piyasasında durumun stabil olduğunu ve işsizliğin yüzde 3.9 ile asgari düzeyde bulunduğunu ifade etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T19:42+0300

2022-11-08T19:42+0300

2022-11-08T19:44+0300

dünya

vladimir putin

işgücü

işsizlik

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063203825_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_fc3c4f4c8798979fefdc19da611ac496.jpg

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet yetkilileriyle çocuklu ailelerin gelirlerinin desteklenmesiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.Rusya lideri, "İşgücü piyasasındaki mevcut durum stabil. İşsizlik, yüzde 3.9 ile asgari düzeyde bulunuyor" dedi.Ana görevlerinin çocuklu aileleri destekleme sistemi kurarak bu tür ailelerde yoksulluk tehdidini en aza indirgemek olduğunu kaydeden Putin, bu sistemin sürekli analiz edilip ayarlanması, sadece demografik süreçlerin değil, işgücü piyasasındaki durumun, gelir ve maaşlardaki dinamiğin de izlenmesi gerektiğini vurguladı.Çocuklu ailelerin yeterliliklerini yükseltip gelirlerini artırabilecekleri koşulları oluşturma talimatı veren Rusya lideri, bu konuda hükümet tarafından destek sunulmasını ve maaşların enflasyondan daha hızlı artması gerektiğini de ifade etti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, işgücü, işsizlik, rusya