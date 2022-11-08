Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık taş ocağı bulundu

© AA Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Mehmet Alkan da kazı çalışmalarında 3 dönümlük taş ocağı bulduklarını hatırlattı. Antik dönemin çok özel bir taş ocağını ortaya çıkardıklarını ifade eden Alkan, "Taş ocağında hala günümüze kesilerek yarıda bırakılmış taşlar mevcut. Antik dönemde belki Perre Antik Kenti`nin yürüme yolunun, özellikle merdivenli yolun taş kesiminin burada yapılıp oraya götürüldüğü tahmin edilmektedir. Perre Antik Kenti önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor" değerlendirmesini yaptı. Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri kente davet eden Alkan, "Yaklaşık 3 dönümlük bir alan ve taş ocağı olarak kullanılıyor, hala günümüzde taş kesim yerleri belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca burada büyük devasa taş ocağındaki taşların da Perre şehrinde kullanıldığını düşünüyoruz. Herkesi buraya bu harika yeri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.