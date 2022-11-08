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https://sputniknews.com.tr/20221108/performans-sanatcisi-muzede-40-gun-karanlik-odada-kalacak-1063183371.html
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak
Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de (OMM) sanatçı Ata Doğruel, 'Işık Kaynağı' isimli performansıyla 40 gün/960 saat boyunca karanlık odada kalacak. Sanatçının... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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eskişehir, фото, performans sanatı, karanlık
eskişehir, фото, performans sanatı, karanlık

Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak

11:59 08.11.2022 (güncellendi: 12:10 08.11.2022)
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Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de (OMM) sanatçı Ata Doğruel, 'Işık Kaynağı' isimli performansıyla 40 gün/960 saat boyunca karanlık odada kalacak. Sanatçının kaldığı oda sadece ziyaretçilerin getirdiği mumlar ile aydınlatılacak ve Türkiye'de bir müzenin ev sahipliği yaptığı ilk en uzun süreli ve kesintisiz performans olacak.
© DHAPerformans sanatçısı Ata Doğruel'in, 'İnsan insanın ışığıdır' fikrinden ortaya çıkan ve 40 yaşına gireceği 2031 senesine kadar birbirinden farklı 40 günlük performanslar gerçekleştirme amacıyla yola çıktığı '40' serisinin ilk performansı olan 'Işık Kaynağı', OMM'de devam eden 'Yas ve Haz' sergisine paralel olarak başladı.
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Performans sanatçısı Ata Doğruel'in, 'İnsan insanın ışığıdır' fikrinden ortaya çıkan ve 40 yaşına gireceği 2031 senesine kadar birbirinden farklı 40 günlük performanslar gerçekleştirme amacıyla yola çıktığı '40' serisinin ilk performansı olan 'Işık Kaynağı', OMM'de devam eden 'Yas ve Haz' sergisine paralel olarak başladı.
© DHASanatçı, 2020 yılında İdil Tabanca Koleksiyonu'na dahil olan performansında müze içerisinde belirlenen karanlık bir odada 40 gün/960 saat boyunca aralıksız kalacak ve tek ışık kaynağı ziyaretçilerin getirdiği mum olacak.
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Sanatçı, 2020 yılında İdil Tabanca Koleksiyonu'na dahil olan performansında müze içerisinde belirlenen karanlık bir odada 40 gün/960 saat boyunca aralıksız kalacak ve tek ışık kaynağı ziyaretçilerin getirdiği mum olacak.
© DHAOda sadece ziyaretçi orada kaldığı sürece aydınlanacak ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekerek süreci dokümante edecek. Bu katılımcılar performansın bir parçası haline gelecek.
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Oda sadece ziyaretçi orada kaldığı sürece aydınlanacak ve sanatçı, mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekerek süreci dokümante edecek. Bu katılımcılar performansın bir parçası haline gelecek.
© DHAToplumdan izole 3 yıllık bir süreç yaşadığını söyleyen Doğruel, "Benim 3 senedir yaşadığım izolasyonu, tüm dünya pandemi sebebiyle yaşadı. Bir anda izole olan insanlar, toplumsal ve sosyal ilişkilerin ihtiyacını süreç ilerledikçe görmeye başladılar. Performanslar arasında sürdürdüğüm yaşam, sadece bir sonraki performansı beklemek ve ona hazırlanmak demek. Esas dünyam, hayatım performansı icra ettiğim, içinde olduğum zamanlar" dedi.
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Toplumdan izole 3 yıllık bir süreç yaşadığını söyleyen Doğruel, "Benim 3 senedir yaşadığım izolasyonu, tüm dünya pandemi sebebiyle yaşadı. Bir anda izole olan insanlar, toplumsal ve sosyal ilişkilerin ihtiyacını süreç ilerledikçe görmeye başladılar. Performanslar arasında sürdürdüğüm yaşam, sadece bir sonraki performansı beklemek ve ona hazırlanmak demek. Esas dünyam, hayatım performansı icra ettiğim, içinde olduğum zamanlar" dedi.
© DHATürkiye'de bir müzenin uzun süreli ve kesintisiz olarak ev sahipliği yaptığı ilk performans olan 'Işık Kaynağı', 40 gün boyunca, geceleri ve pazartesi günleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca OMM'da deneyimlenebilecek.
Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Türkiye'de bir müzenin uzun süreli ve kesintisiz olarak ev sahipliği yaptığı ilk performans olan 'Işık Kaynağı', 40 gün boyunca, geceleri ve pazartesi günleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca OMM'da deneyimlenebilecek.
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