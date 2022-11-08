Performans sanatçısı, müzede 40 gün karanlık odada kalacak

© DHA Toplumdan izole 3 yıllık bir süreç yaşadığını söyleyen Doğruel, "Benim 3 senedir yaşadığım izolasyonu, tüm dünya pandemi sebebiyle yaşadı. Bir anda izole olan insanlar, toplumsal ve sosyal ilişkilerin ihtiyacını süreç ilerledikçe görmeye başladılar. Performanslar arasında sürdürdüğüm yaşam, sadece bir sonraki performansı beklemek ve ona hazırlanmak demek. Esas dünyam, hayatım performansı icra ettiğim, içinde olduğum zamanlar" dedi.